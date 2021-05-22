حصيلة وفيات كورونا فى أمريكا اللاتينية تتجاوز المليون

سجّلت أكثر من مليون وفاة بسبب كورونا منذ ظهور الوباء في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهي واحدة من المناطق القليلة التي تسجّل ارتفاعاً في انتشار العدوى، وفقاً لتعداد أجرته وكالة "فرانس برس".



وسجّلت في المجموع 1.001.404 حالات وفاة في المنطقة من بين 31.586.075 إصابة مرصودة، ويتوزع نحو 90 بالمئة من الوفيات المسجّلة في المنطقة بين خمسة بلدان تعدّ 70 بالمئة من سكّانها، وهي البرازيل (446.309 وفاة) والمكسيك (221.080) وكولومبيا (83233) والأرجنتين (73391) والبيرو (67253).



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أن متوسط معدل التطعيم العالمي يقدر بنحو 27.1 مليون جرعة في اليوم الواحد.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وروسيا والمكسيك وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.