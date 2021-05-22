السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أشخاص غرقًا فى مياة النيل بأماكن متفرقة بأسوان

غرق أشخاص
غرق أشخاص

لفظ 3 أشخاص أنفاسهم الأخيرة بمناطق متفرقة بمحافظة اسوان، إثر تعرضهم للغرق في مياه النيل، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثمانين وجاري البحث عن الأخير. 

 

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد غرق 3 أشخاص بمياة النيل في مناطق متفرقة، الأول بمنطقة البيارة بمركز كوم أمبو التابعة للمحافظة، والثاني بمنطقة الخزان شرق بمدينة أسوان، وأخرهم بمنطقة الأعقاب الكبرى.

 

وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي الأماكن للمعاينة، وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل الوقائع للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات حيالهم.

أسوان محافظة أسوان اماكن متفرقة مياه النيل غرق

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