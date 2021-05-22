السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا فى ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية

تحطم طائرة نيجيريا
تحطم طائرة نيجيريا

أعربت جمهورية مصر العربية، مساء الجمعة، عن خالص التعازي والمواساة لنيجيريا الشقيقة جراء تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، والتي توفى على إثرها رئيس أركان الجيش النيجيري الفريق إبراهيم اتاهيرو، بالإضافة إلى عدد من مرافقيه من الضباط.


وعبرت مصر، حكومةً وشعباً- في بيان لوزارة الخارجية- عن بالغ تعازيها لحكومة وشعب وجيش نيجيريا الشقيقة، مؤكدة تضامنها ووقوفها معها في هذا المصاب الأليم.

 

وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر عسكرية، اليوم، في نبأ عاجل عن مقتل قائد جيش نيجيريا في تحطم طائرة. 

 

وأكدت ثلاثة مصادر عسكرية، الجمعة، مقتل قائد الجيش النيجيري في حادثة تحطم طائرة عسكرية كان يستقلها.

 

وقالت المصادر لوكالة الأنباء "رويترز" إن قائد جيش نيجيريا اللفتنانت جنرال، إبراهيم اتاهيرو، قتل في تحطم طائرة.

 

وأكدت القوات الجوية النيجيرية، في بيان صادر عنها، أن طائرة تابعة لها تحطمت قرب مطار كادونا الدولي، وأنها تحقق في سبب الواقعة.

 

ونعى السياسي والوزير النيجيري السابق، فيمي فاني كايود، على صفحته في "تويتر"، قائد الجيش النيجيري.

مصر ضحايا نيجيريا تحطم طائرة الجيش النيجيري

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