السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستشفى كوم أمبو تستقبل 12 مصابا إثر مشاجرة بين عائلتين بقرية الإسماعيلية

مشاجرة بين عائلتين
مشاجرة بين عائلتين

استقبلت مستشفى كوم أمبو المركزي بمحافظة أسوان، 12 شخصًا مصابا، إثر مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية الإسماعيلية التابعة للمركز،  وجاري إجراء الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية اللازمة لهما.

وتلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابة 12 شخصًا، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


جدير بالذكر أن تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 3 أشخاص، خلال حملة أمس الجمعة، كميات من البانجو، و الأقراص المخدرة وبمب وصواريخ.


وكانت تلقت الجهات الأمنية، إخطارًا يُفيد بالقبض على ضبط 3 متهمين وبحوزتهم: كمية من نبات البانجو  المخدر تزن (200) جرام، وعدد (97) قرص مخدر، و سلاح أبيض، و 74 كيس بمب، و234 علبة صواريخ.

وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية بعد التحريات، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

وتنفيذًا لتوجيهات مدير أمن أسوان اللواء عصام عثمان، وتحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي، بشن الحملات التفتيشية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها، وفي إطار المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وذلك تنسيقًا  مع فرع الأمن العام بأسوان.

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