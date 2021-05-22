بعد فوز شدا حسام بـ«لقب الملكة».. أهم شروط مسابقة «جمال الأناقة»

توجت شدا حسام، صاحبة الـ 17 عامًا، بلقب ملكة جمال الأناقة 2021 miss elegant، وذلك في حفل تمت إقامته مساء أمس الجمعة بدون حضور جمهور خوفًا عليهم من انتقال فيروس كورونا، وبحضور المتسابقات والإعلام وإدارة المسابقة.

وقال محمود نجاح، رئيس مسابقة ملكة جمال الأناقه miss elegant ، إن الحفل الختامي للموسم السادس لمسابقة miss Elegant، كان من المقرر إقامته في مارس الماضي، ثم تأجل إلى 4 يونيو المقبل، وبعد قرارات الدولة الجديدة قررنا إلغاء الحفل حفاظًا على صحة الحاضرين، وكذلك حفاظًا على المتسابقات وأسر المتسابقات من انتشار فيروس كورونا.

لجنة التحكيم بمسابقة ملكة جمال الأناقة

تكونت لجنة التحكيم التي اختارت الملكة ووصيفاتها والألقاب الشرفية من رئيس المسابقة محمود نجاح، والفنانة نهال عنبر، والإعلامية لميس سلامة، والإعلامية نورهان عماد، والمطربة شيماء ناجي، والفنان والإعلامي تامر شلتوت، وخبيرة الإتيكيت والمظهر إيمان عفيفي، واستشاري الموارد البشرية ولايڤ كوتش تامر شلبي، وميكب أرتيست مروة أباظة.

وتم اختيار خلال الحفل يوستينا وجدي الوصيفة الثانية للملكة، ومنة الله عبد الباسط الوصيفة الثالثة، وآلاء محمد الوصيفة الرابعة.

ورحب أعضاء لجنة التحكيم بإلغاء الحفل للحفاظ على صحة الجمهور والمتسابقات، حيث يشمل الحفل مسابقة كبيرة بين المتسابقات لاختصار الفاعليات عليهم هذا الموسم، ولعدم تعرضهم للتدريب الفعلي على فقرات المسابقة حرصًا على سلامتهم، وتم تلقي التعليمات عن طريق برامج الإنترنت عن بعد.

شروط مسابقة ملكة جمال الأناقة

وبجانب شروط مسابقة ملكة جمال الأناقة من وزن وطول ومؤهل دراسي ولغة، يتم اختيار المتسابقات فيما بعد وتتويجهم من خلال الرد عل بعض المعلومات العامة والسؤال حول طموحها وما تريد تحقيقه في المستقبل، وطرحها لأفكار تساعد المجتمع من أعمال خدمية للوطن، وكذلك فكرة لتنشيط السياحة الداخلية لمصر.

يذكر أن من شروط المسابقة أيضًا أن تكون المتسابقة حاصلة على مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دولية، ولديها مشروع تسعى لتنفيذه يفيد الترويج لمصر والسياحة الداخلية، ولديها كذلك مشروع تسعى لتنفيذه لخدمة الوطن، مثل الأعمال الخيرية، وأن تكون حسنة المظهر ولديها لباقة في الحديث وإجادة التحدث أمام الغير، وأن تكون غير متزوجة.

مسابقة جمال الأناقة

مسابقة جمال الأناقة

مسابقة جمال الأناقة