السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يزور رواندا وجنوب إفريقيا الأسبوع المقبل

ماكرون
ماكرون

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رواندا، الخميس والجمعة المقبلين، في خطوة جديدة لتطبيع العلاقات بعد عقود من التوتر على خلفية الإبادة عام 1994، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.


وقالت الرئاسة إن "هذه الزيارة ستمثل فاتحة مرحلة جديدة في التقارب، ولا شك أنها مرحلة أخيرة في تطبيع العلاقات".

منذ بداية ولايته التي تستمر خمس سنوات، بدأ إيمانويل ماكرون العمل من أجل التقارب مع رواندا، لا سيما مع تكليف مؤرخين وضع تقرير عن دور فرنسا في الإبادة التي طاولت أقلية التوتسي عام 1994، وخلص المؤرخون إلى أن باريس تتحمل "مسؤوليات جسيمة وقاطعة" بسبب سياستها في دعم نظام الهوتو المتطرف.

وظلت مسألة دور فرنسا قبل وأثناء وبعد إبادة التوتسي في رواندا موضوعا ساخنا لسنوات، حتى أنها أدت إلى انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين باريس وكيغالي بين عامي 2006 و2009.


وذكر الإليزيه أن "الزيارة ستركز أساسا على موضوع الذاكرة"، وسيتوجه ماكرون إلى نصب جيزوزي التذكاري في كيغالي، حيث سيلقي كلمة قبل الانتقال إلى مقر الرئاسة للقاء بول كا جامي.

وكان الرئيس الرواندي صرح خلال زيارة لباريس هذا الأسبوع أن أمام البلدين الآن فرصة لبناء "علاقة جيدة" بعد تقرير لجنة المؤرخين.


وأضاف الإليزيه أنه "من المقرر أن نقترح على السلطات تعيين سفير في كيجالي".


سيفتتح الرئيس الفرنسي أيضا "مركزا ثقافيا فرنسيا" يمثل "مرحلة مهمة في تجديد العلاقات الثنائية"، لأن هذه المؤسسة "لن تهدف فقط إلى تعزيز الثقافة الفرنسية بل كل موارد الفرنكوفونية، لا سيما فنانين من المنطقة"، في وقت تترأس الرواندية لويز موشيكيوابو المنظمة الدولية للفرنكوفونية.


وبعد رواندا، يتوجه ماكرون الى جنوب إفريقيا يومي الجمعة والسبت في زيارة محورها مكافحة جائحة كوفيد والأزمة الاقتصادية التي تسبب بها ويلتقي خلالها نظيره سيريل رامافوزا.


وشددت الرئاسة الفرنسية على أن "جنوب إفريقيا شريك رئيسي في القارة، وعضو في مجموعة العشرين، وضيف منتظم لمجموعة السبع، وهي مهمة في مقاربة الرئيس المتعددة الأطراف"، مضيفة أنه سيتم التركيز أيضا على قضايا المناخ والتنوع البيولوجي.

ماكرون جنوب أفريقيا رواندا إيمانويل ماكرون

الأكثر قراءة

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

عمرو عبدالجليل: «مستنى الموت.. وبفكر اعتزل»

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

أروى جودة تروى أسرار علاقة «غير سوية» مرت بها

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر تقدم أضخم قافلة مساعدات إلى غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسحق سدر يطالب «تيك توك» بعدم استهداف المحتوى الفلسطيني

بالأرقام.. حصاد المكاسب والخسائر في حرب غزة 2021

سارة شريف تكتب: حتى لا نعود للمربع صفر