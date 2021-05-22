السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية السبت 22 مايو 2021

الابراج الفلكية
الابراج الفلكية

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الترابية، ليوم السبت 22  مايو 2021، على النحو التالي.

 

العذراء

مهنيًا: قوة كبيرة ويوم هو الأفضل، يتحدث عن شخصية مشعّة وجاذبية، فأنت النجم. 

عاطفيًا: الأجواء مليئة بالرومنسية والعذوبة والسعادة، فهي تحمل إليك الهدايا العاطفية والمالية على السواء.

صحيًا: عليك التفكير دائمًا أن الصحة هي الأهم بالنسبة إليك لكي تبقى في حال جيدة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

الثور

مهنيًا: آفاق واسعة واحتمالات شتى وتنسيق يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع، في الجو مصالحة أو لقاء أو عودة قديمة إلى حياتك.

عاطفيًا: سرعان ما تظهر النتائج الوخيمة على العلاقة بالشريك، وتكون سببًا في ابتعاده عنك، تدارك الأمر قبل فوات الأوان.

صحيًا: إذا كانت الأمراض تخيفك عليك القيام بكل ما يجعلك لا تصاب بها.

 

الجدي 

مهنيًا: بعض الأشخاص يضغطون عليك لتغيّر قراراتك، فتقع في حيرة بين مجموعة من القرارات التي يجب أن تتخذ موقفاً تجاهها.

عاطفيًا:عليك أن تكون أكثر تسامحًا في تعاملك مع من تحب وإلا فقدت العلاقة معناها الحقيقي. 

صحيًا: تراكم الأوجاع من دون إيجاد العلاج اللازم لها يزيد وضعك الصحي تأزمًا.

 

صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلون إلى ذلك الهدف.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة في علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

الابراج الترابية 6 يناير حظك اليوم جاكلين عقيقي خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي برج الثور

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