«كلنا بنساعد».. «تنسيقية الأحزاب» تكشف عن مبادرة لحل مشكلات المواطنين

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لقاء التنسيقية مع وزيرة التضامن ليس الأول بل سبقها لقاءات كثيرة من قبل خلال الفترة السابقة، وتم التجهيز خلالها لإعداد البروتوكول بين الوزارة والتنسيقية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة التضامن من أهم الوزارات التي تعمل في العمل الخدمى، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتتصدى للمشكلات اليومية، وتعمل على برامج متنوعة سواء في الحماية أو في التكافل والكرامة والحياة الكريمة.

وأشار "عزمي" إلى أن البروتوكول يعبر عن شكل التعاون المستقبلي وخلق قناة للاتصال المباشر بين التنسيقية ووزارة التضامن الاجتماعي، لحل المشكلات والقضايا التي تواجه المواطنين، كما أن البروتوكول هو تفعيل لحلقة اتصال بين مشاكل المواطنين وبين الأجهزة التنفيذية تقوم بها تنسيقية الأحزاب والسياسيين، ويكون هناك نقل حقيقي وواقعي للمشكلة للجهاز التنفيذي، ويكون هناك تعاون لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات للقضاء عليه، ويكون بها إحداث لتنمية مستدامة حقيقية.

وأوضح أن البنود التي جاءت في البروتوكول تهدف للتواصل المباشر بين المواطنين والترويج للبرامج التي تتبناها الوزارة، عن طريق المنصات الإعلامية وحث وتشجيع الشباب المصري على المشاركة في العمل الأهلي والتطوع ومشاركة الشباب في خدمة المجتمع، فالدولة المصرية تخوض معركة البناء والتنمية ومعركة بناء الإنسان المصري وتنمية المجتمع، ومنها مبادرات حياة كريمة، وتكافل وكرامة، وما إلى ذلك من برامج تحاول الدولة توفيرها لترعى الفئات الأولى الأكثر استحقاقًا، وتقديم الخدمات للمواطنين والقضاء على مشاكلهم.

ووقعت تنسيقية الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن تحت شعار "كلنا بنساعد"، لتعزيز التعاون بين الجانبين في التعريف بمختلف خدمات وبرامج الوزارة في إطار استراتيجيتها التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.