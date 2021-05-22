البيت الأبيض: تقليص مقترح حزمة البنية التحتية إلى 1.7 تريليون دولار

قال البيت الأبيض، إنه قلص قيمة مشروع قانون البنية التحتية الذي يقترحه إلى 1.7 تريليون دولار من 2.25 تريليون دولار وذلك كاقتراح مضاد لحزمة طرحتها مجموعة من النواب الجمهوريين.



وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إلى إن المقترح الجديد سينشر في وقت لاحق اليوم الجمعة، وقالت إن بعض الجوانب التي أزيلت من هذا المقترح ستجد مكانا لها في مشروعات قوانين أخرى.



لكن مصدرا مطلعا على المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن المقترح قال الجمعة إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي لا يعتبرون أن المقترح بقيمة 1.7 تريليون دولار يشكل تحسنا كبيرا عن المقترح السابق الأعلى قيمة الذي طرحه من قبل الرئيس جو بايدن.

وفي سياق أخر، كشف البيت الأبيض عن وجود تقارير مشجعة عن قرب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إنه تم إجراء أكثر من 80 اتصالا مع كبار القادة في إسرائيل، والسلطة الفلسطينية وعبر المنطقة.

وأضافت "أن هذه الاتصالات كانت إما شخصية أو عبر الهاتف، وكان منهجنا هو استخدام دور الولايات المتحدة في العلاقات مع الدول على الأرض لتسيير جهودنا بهدوء عبر القنوات الدبلوماسية".