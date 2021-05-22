بايدن: «لا أوهام» بشأن صعوبة نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنّ "لا أوهام" لديه بشأن صعوبة إقناع كوريا الشمالية بالتخلّي عن ترسانتها النووية، وذلك إثر محادثات أجراها في البيت الأبيض مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن.



وصرّح بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع مون: "لا أوهام لدينا حول مدى صعوبة هذا الأمر، على الإطلاق. الإدارات الأربع الماضية لم تحقّق هذا الهدف. إنه هدف صعب للغاية".



وأعلن الرئيس الأمريكي أنه عيّن الدبلوماسي المخضرم سونج كيم، السفير الأمريكي السابق في سيول، مبعوثاً خاصاً له إلى بيونج يانج.

وكانت تعهدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، بالتعاون في ما يتعلق بأزمة كوريا الشمالية، وذلك خلال لقاء كبار دبلوماسييها على هامش قمة وزراء خارجية مجموعة السبع في لندن.

وتوسط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومساعدوه طاولة الاجتماع في أحد فنادق لندن، والى جانبيه نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي والكوري الجنوبي تشونغ إيوي يونج.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الاجتماع يهدف الى "تعزيز التضامن الثلاثي" ومناقشة مراجعة الرئيس جو بايدن السياسية حول كوريا الشمالية التي تتطلع الى استئناف المفاوضات مع بيونج يانج.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إن بلينكن ونظيريه "أكدوا مجددا التزامهم بتعاون ثلاثي منسق لنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، فضلا عن قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك".

من جهتها أصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بيانا مماثلا ذكرت فيه أن الدول الثلاث "أعادت التأكيد على أهمية التعاون الثلاثي" والتزامها العمل "على تعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة".

وترتبط الدولتان الآسيويتان بمعاهدات مع الولايات المتحدة، لكنهما على خلاف منذ فترة طويلة يتعلق بإرث الحكم الاستعماري الياباني المروع لشبه الجزيرة الكورية.