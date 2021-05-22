مجموعة السبع توافق على وقف التمويل العالمى لمشروعات تستخدم الفحم

وافقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على وقف التمويل العالمي لمشروعات تستخدم الفحم وتتسبب في انبعاثات كربون ضارة بنهاية العام الجاري والوقف التدريجي لمثل هذا الدعم لكل أنواع الوقود الأحفوري للوفاء بالأهداف المتفق عليها عالميًا لمكافحة التغير المناخي.



ويعتبر وقف تمويل الوقود الأحفوري خطوة كبيرة صوب الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي وهو مستوى يقول العلماء إنه سيمكن العالم من تجنب أكثر تأثيرات التغير المناخي تدميرا.



وفي بيان اطلعت عليه رويترز قالت مجموعة السبع "الاستثمار العالمي في الفحم غير المعالج يجب أن يتوقف الآن". ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان إضافة للاتحاد الأوروبي.



وأضاف البيان "نلتزم باتخاذ خطوات ملموسة صوب الوقف التام لأي دعم حكومي مباشر جديد لمشروعات توليد الطاقة عبر الفحم غير المعالج بنهاية 2021 بما يشمل عبر المساعدة الإنمائية الرسمية وخطوط التمويل والاستثمار والدعم عبر الترويج المالي والتجاري".

وفي نفس السياق، تدرس اليابان رفع دعم الدولة عن بناء مولدات الطاقة التي تعمل بالفحم خارج البلاد، تماشيًا مع الجهود الدولية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وفق ما أعلنته مصادر حكومية اليوم الاثنين.



وقالت مصادر مطلعة- وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، قد يعلن عن هذه الخطوة في وقت مبكر خلال قمة افتراضية مرتقبة من 22 إلى 23 أبريل حول تغير المناخ يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن.



ويمكن للفحم أن يكون مصدرًا جذابًا لتوليد الطاقة في الدول النامية بسبب تكلفته المنخفضة، ولكنه ينتج ثاني أكسيد الكربون أكثر من الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.