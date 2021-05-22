السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية السبت 22 مايو 2021

حظك اليوم
حظك اليوم

قدمت عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم السبت 22 مايو 2021 على النحو التالي: 

 

الحمل

مهنياً: تتمتع بحضور مميز وتعزز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة وتزدهر الآمال وترتفع المعنويات. 

عاطفياً: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك.

صحياً: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل.

 

الثور

مهنياً: آفاق واسعة واحتمالات شتى وتنسيق يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع، في الجو مصالحة أو لقاء أو عودة قديمة إلى حياتك.

عاطفياً: سرعان ما تظهر النتائج الوخيمة على العلاقة بالشريك، وتكون سبباً في ابتعاده عنك، تدارك الأمر قبل فوات الأوان.

صحياً: إذا كانت الأمراض تخيفك عليك القيام بكل ما يجعلك لا تصاب بها.

 

الجوزاء 

مهنياً: يحمل هذا اليوم أخباراً جديدة تتعلق بأعمالك أو يكون لها صلة بمشروع إعلاني أو بسفر أو بوضع تربوي.

عاطفياً: وجود الزهرة في  برجك، ويجعلك تعبّر عما في داخلك من مشاعر مكتومة، ويحمل إليك هذا اليوم رومانسية وحبّاً صادقاً لم تكن تتوقعه. 

صحياً: تسيطر أكثر على أعصابك ويكون تأثيرك قويّاً جدّاً في المحيط.

 

السرطان

مهنياً: يوم واعد وتأكد من أوضاعك المالية، قد تجد نفسك في صراع بين الأرقام والتقارير التي يجب أن تقدمها.

عاطفياً: مزيد من الانجذاب تجاه الشريك، بسبب التصرفات الإيجابية التي تبذلها وترضي طموحه. 

صحياً: تقوم بغير عمل في وقت واحد فتعرّض نفسك للأرهاق وربما للانهيار.

 

الأسد 

مهنياً: تتمتع بكل المقومات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك، وتجتاز كل العقبات وتتوصل إلى المرتجى.

عاطفياً: اختلاف في الرأي بينك وبين الشريك، لذلك أدعوك إلى احترام الالتزامات على أنواعها.

صحياً: تجد نفسك قادراً على معالجة نفسك من بعض الامراض التي قد تصيبك نتيجة عوامل خارجية.

 

العذراء

مهنياً: قوة كبيرة ويوم هو الأفضل، يتحدث عن شخصية مشعّة وجاذبية، فأنت النجم. 

عاطفياً: الأجواء مليئة بالرومانسية والعذوبة والسعادة، فهي تحمل إليك الهدايا العاطفية والمالية على السواء.

صحياً: عليك التفكير دائماً أن الصحة هي الأهم بالنسبة إليك لكي تبقى في حال جيدة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

 

الميزان

مهنياً: أنه يوم مناسب لتحديد الأهداف والأولويات فأنت تبدو متحمّسًا للحياة ولخوض مجالات جديدة ولتحسين موقعك وأحوالك وكن منفتحاً على كل أنواع الاحتمالات والنقاشات والمفاوضات، 

عاطفياً: لا تراهن على فشل الشريك، بل حاول أن تكون صاحب المبادرة، فتصبح أكثر قدرة على الإقناع.

صحياً: ثابر على الاهتمام بوضعك الصحي، ونوّع بين حين وآخر في النشاطات المفيدة لك.

 

العقرب

مهنياً: كن هادئاً لتستعيد المبادرة سريعاً في عملك، ولا تترك الإحباط يتسلل إلى داخلك ويحط من عزيمتك فتبدو خائر القوى ضعيفاً. 

عاطفياً: إبق على تواصل مستمر مع الشريك في هذا اليوم المميز الذي يدخل البهجة والأمل مجدداً إلى حياتكما.

صحياً: الشكوك قد تولّد الأرق ومشكلات صحيّة وأوجاعاً وآلاماً أنت بغنى عنها. 

 

القوس 

مهنياً: تبدأ بتنفيذ مشروع جديد يحقق لك طموحاتك وأحلامك في العمل ويضعك على الطريق الصحيح.

عاطفياً: حضورك الخفيف يسهم في توفير الإعجاب بك، لكنّ ذلك يثير غيرة الشريك فلا تبالغ.

صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن المنبّهات ولا سيما في المساء لأنها تسبب لك الأرق.

 

الجدي 

مهنياً: بعض الأشخاص يضغطون عليك لتغيّر قراراتك، فتقع في حيرة بين مجموعة من القرارات التي يجب أن تتخذ موقفاً تجاهها.

عاطفياً:عليك أن تكون أكثر تسامحاً في تعاملك مع من تحب وإلا فقدت العلاقة معناها الحقيقي. 

صحياً: تراكم الأوجاع من دون إيجاد العلاج اللازم لها يزيد وضعك الصحي تأزماً.

 

الدلو

مهنياً: تتمتّع بالجرأة لاتخاذ القرارات المناسبة والتي تخدم مصالحك وتكون صاحب شخصية لافتة تعكس ثقة عالية بالنفس الأمر الذي يجذب الزبائن والصفقات وأهل النفوذ.

عاطفياً: إذا كنت لا تحتمل فراق الحبيب، بادر إلى الاتصال به كلما سنحت لك الفرصة واطمئن إليه. 

صحياً: لا تعتمد على النصائح لتحسين صحتك، بل حاول أن تمارس التمارين الرياضية.

 

الحوت 

مهنياً: قد تبدأ عملاً مختلفًا وتنطلق في مرحلة جديدة مع وجود المشترى في برجك  الذي سيجلب الحظوظ والمكاسب ويبعد الأخصام والمنافسات الصعبة.

عاطفياً: تعبّر عن أفكارك وآرائك أمام الشريك بصراحة تامة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر.

صحياً: لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه من عنف او من مواجهات قد تؤدّي إلى الأسوأ.

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