حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية السبت 22 مايو 2021
قدمت عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم السبت 22 مايو 2021 على النحو التالي:
الحمل
مهنياً: تتمتع بحضور مميز وتعزز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة وتزدهر الآمال وترتفع المعنويات.
عاطفياً: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك.
صحياً: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل.
الثور
مهنياً: آفاق واسعة واحتمالات شتى وتنسيق يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع، في الجو مصالحة أو لقاء أو عودة قديمة إلى حياتك.
عاطفياً: سرعان ما تظهر النتائج الوخيمة على العلاقة بالشريك، وتكون سبباً في ابتعاده عنك، تدارك الأمر قبل فوات الأوان.
صحياً: إذا كانت الأمراض تخيفك عليك القيام بكل ما يجعلك لا تصاب بها.
الجوزاء
مهنياً: يحمل هذا اليوم أخباراً جديدة تتعلق بأعمالك أو يكون لها صلة بمشروع إعلاني أو بسفر أو بوضع تربوي.
عاطفياً: وجود الزهرة في برجك، ويجعلك تعبّر عما في داخلك من مشاعر مكتومة، ويحمل إليك هذا اليوم رومانسية وحبّاً صادقاً لم تكن تتوقعه.
صحياً: تسيطر أكثر على أعصابك ويكون تأثيرك قويّاً جدّاً في المحيط.
السرطان
مهنياً: يوم واعد وتأكد من أوضاعك المالية، قد تجد نفسك في صراع بين الأرقام والتقارير التي يجب أن تقدمها.
عاطفياً: مزيد من الانجذاب تجاه الشريك، بسبب التصرفات الإيجابية التي تبذلها وترضي طموحه.
صحياً: تقوم بغير عمل في وقت واحد فتعرّض نفسك للأرهاق وربما للانهيار.
الأسد
مهنياً: تتمتع بكل المقومات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك، وتجتاز كل العقبات وتتوصل إلى المرتجى.
عاطفياً: اختلاف في الرأي بينك وبين الشريك، لذلك أدعوك إلى احترام الالتزامات على أنواعها.
صحياً: تجد نفسك قادراً على معالجة نفسك من بعض الامراض التي قد تصيبك نتيجة عوامل خارجية.
العذراء
مهنياً: قوة كبيرة ويوم هو الأفضل، يتحدث عن شخصية مشعّة وجاذبية، فأنت النجم.
عاطفياً: الأجواء مليئة بالرومانسية والعذوبة والسعادة، فهي تحمل إليك الهدايا العاطفية والمالية على السواء.
صحياً: عليك التفكير دائماً أن الصحة هي الأهم بالنسبة إليك لكي تبقى في حال جيدة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.
الميزان
مهنياً: أنه يوم مناسب لتحديد الأهداف والأولويات فأنت تبدو متحمّسًا للحياة ولخوض مجالات جديدة ولتحسين موقعك وأحوالك وكن منفتحاً على كل أنواع الاحتمالات والنقاشات والمفاوضات،
عاطفياً: لا تراهن على فشل الشريك، بل حاول أن تكون صاحب المبادرة، فتصبح أكثر قدرة على الإقناع.
صحياً: ثابر على الاهتمام بوضعك الصحي، ونوّع بين حين وآخر في النشاطات المفيدة لك.
العقرب
مهنياً: كن هادئاً لتستعيد المبادرة سريعاً في عملك، ولا تترك الإحباط يتسلل إلى داخلك ويحط من عزيمتك فتبدو خائر القوى ضعيفاً.
عاطفياً: إبق على تواصل مستمر مع الشريك في هذا اليوم المميز الذي يدخل البهجة والأمل مجدداً إلى حياتكما.
صحياً: الشكوك قد تولّد الأرق ومشكلات صحيّة وأوجاعاً وآلاماً أنت بغنى عنها.
القوس
مهنياً: تبدأ بتنفيذ مشروع جديد يحقق لك طموحاتك وأحلامك في العمل ويضعك على الطريق الصحيح.
عاطفياً: حضورك الخفيف يسهم في توفير الإعجاب بك، لكنّ ذلك يثير غيرة الشريك فلا تبالغ.
صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن المنبّهات ولا سيما في المساء لأنها تسبب لك الأرق.
الجدي
مهنياً: بعض الأشخاص يضغطون عليك لتغيّر قراراتك، فتقع في حيرة بين مجموعة من القرارات التي يجب أن تتخذ موقفاً تجاهها.
عاطفياً:عليك أن تكون أكثر تسامحاً في تعاملك مع من تحب وإلا فقدت العلاقة معناها الحقيقي.
صحياً: تراكم الأوجاع من دون إيجاد العلاج اللازم لها يزيد وضعك الصحي تأزماً.
الدلو
مهنياً: تتمتّع بالجرأة لاتخاذ القرارات المناسبة والتي تخدم مصالحك وتكون صاحب شخصية لافتة تعكس ثقة عالية بالنفس الأمر الذي يجذب الزبائن والصفقات وأهل النفوذ.
عاطفياً: إذا كنت لا تحتمل فراق الحبيب، بادر إلى الاتصال به كلما سنحت لك الفرصة واطمئن إليه.
صحياً: لا تعتمد على النصائح لتحسين صحتك، بل حاول أن تمارس التمارين الرياضية.
الحوت
مهنياً: قد تبدأ عملاً مختلفًا وتنطلق في مرحلة جديدة مع وجود المشترى في برجك الذي سيجلب الحظوظ والمكاسب ويبعد الأخصام والمنافسات الصعبة.
عاطفياً: تعبّر عن أفكارك وآرائك أمام الشريك بصراحة تامة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر.
صحياً: لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه من عنف او من مواجهات قد تؤدّي إلى الأسوأ.