بايدن: حلّ الدولتين هو الردّ الوحيد للنزاع الإسرائيلى-الفلسطينى

دعا الرئيس الامريكي جوبايدن، المجتمع الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، بعد الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والذي دام لمدة 11 يوم قبل بدء الهدنة بين الجانبين أمس برعاية مصرية.



وقال بايدن صباح اليوم السبت في كلمة متلفزة، إنه لا سلام إلى أن تعترف المنطقة صراحة بحق إسرائيل في الوجود، موضحًا أن حل الدولتين هو "الردّ الوحيد" للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

كما أكد الرئيس الامريكي أنه طلب من الجانب الإسرائيلي وقف الصدامات بين العرب واليهود في القدس، لافتًا إلى أن الحزب الديمقراطي والولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مؤيدة وفي اتجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الولايات المتحدة الامريكية ستمول عملية إعادة إعمار غزة تحت مظلة الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن واشنطن تمكنت بفضل الدبلوماسية الهادئة وعلاقات الرئيس الأمريكي في المنطقة من خفض التصعيد في غزة.

وتابعت: "لدينا ضمانات قوية للحفاظ على وقف النار في غزة"، لافتًا إلى أن التصعيد في غزة كان يمتد لأسابيع في الماضي وجهودنا قلصت الفترة لـ11 يومًا.

وأشارت إلى اتصالات أجراها البيت الأبيض مع الجميع في المنطقة لوقف إطلاق النار في غزة.

كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وضع هدفًا منذ البداية وهو السعي لوقف التصعيد وألا يطول كما في 2014.

وواصلت: "سنراقب وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة ولدينا تأكيدات بالتزام الأطراف المعنية بالهدنة".

تفاصيل الهدنة في غزة

ووافقت إسرائيل وحركتا حماس والجهاد الخميس الماضي على وقف لإطلاق النار، بعد جهود مصرية نجحت في إقناع الطرفين بالتهدئة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "وافق مجلس الوزراء بالإجماع على توصية جميع المسئولين الأمنيين بقبول المبادرة المصرية بوقف ثنائي غير مشروط لإطلاق النار"، وأكد مسئولون في حركتي حماس والجهاد الموافقة على التهدئة.