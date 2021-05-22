السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قافلة «تحيا مصر» تعبر نفق الشهيد أحمد حمدى فى الطريق لغزة (صور)

قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، انطلقت مساء اليوم شاحنات قافلة صندوق (تحيا مصر) عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، في اتجاهها لقطاع غزة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية).


وتضم القافلة أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية.


جدير بالذكر أن الصندوق قام بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات (أون لاين) عبر الموقع الإلكتروني: (www.tahyamisrfund.org).
 

وتسعى حملة (نتشارك من أجل الإنسانية)، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر
قافلة تحيا مصر

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