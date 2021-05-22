السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى وفاة مسن أطلق على نفسه خرطوش فى الرأس بدار السلام

جثة
جثة

لقي مسن مصرعه بطلق خرطوش في الرأس، أطلقه على نفسه في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفنة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها. 

وكان مأمور قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا بانتحار مسن بطلق خرطوش، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «جمال ح أ» 54 عامًا، داخل غرفة نومه وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بطلق خرطوش في الرأس، وبسؤال أسرته لم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته، وأرجعوا السبب لمرور بحاله نفسية سيئة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفنة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

السلام مشرحة زينهم النيابة العامة

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