تركيا: إعطاء نحو 28 مليون جرعة مضادة لكورونا

أفادت وزارة الصحة التركية في بيانات نشرتها، مساء الجمعة، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالبلاد اقتربت من إعطاء 28 مليون جرعة في أنحاء البلاد.



وذكرت الوزارة أن إجمالي التطعيم بالجرعة الأولى بلغ 15 مليونا و796 ألفا و120 جرعة، والجرعة الثانية 11 مليونا و822 ألفا و239 جرعة بحلول الساعة 19.45 مساء الجمعة.

وبذلك، يرتفع إجمالي الجرعات المقدمة ضمن إطار حملة التطعيم، إلى 27 مليونا و618 آلاف و359 جرعة.



وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سجلت تركيا 214 حالة وفاة، و9 آلاف و528 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أن متوسط معدل التطعيم العالمي يقدر بنحو 27.1 مليون جرعة في اليوم الواحد.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وروسيا والمكسيك وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.