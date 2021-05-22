نجمة أمريكية تكشف عن تعرضها للاغتصاب على يد منتج

قالت المغنية الأمريكية ليدي جاجا إنها عانت من "انكسار نفسي" بعدما اغتصبها منتج وجعلها حبلى في سن 19 عاما حينما كانت تحاول أن تجد لها موطئ قدم في مجال الموسيقى.



وكشفت ليدي جاجا (35 عاما) عن تفاصيل الاعتداء عليها خلال مقابلة لصالح برنامج (ذا مي يو كانت سي) "ذاتي التي لا يمكنك أن تراها" الوثائقي الذي تذيعه خدمة أبل تي.في+ ويناقش قضايا الصحة النفسية وآثار الصدمات على المدى البعيد.



وقالت المغنية، التي كشفت عن الاعتداء الجنسي عليها لأول مرة في 2014: كنت أعمل في المجال وقال لي منتج: "اخلعي ملابسك" فقلت: "لا".



وتابعت: "غادرت وقال لي إنه سيحرق كل أغنياتي ولم يتوقف.. لم يكف عن مطالبتي بذلك... ولا أتذكر حتى ماذا حدث".



وأضافت قائلة: "شعرت في البداية بألم في كل جسدي إلى أن فقدت الإحساس وظللت مريضة بعد ذلك لأسابيع وأسابيع وأسابيع ثم أدركت أنه كان نفس الألم الذي شعرت به حين تركني الشخص الذي اغتصبني حبلى".



وأوضحت جاجا بطلة فيلم (إيه ستار إيز بورن) "مولد نجمة" أنها عانت من انكسار نفسي تام وشعرت بأنها تغيرت لبضعة أعوام.



ورفضت جاجا الكشف عن اسم الشخص الذي اغتصبها، وأسست جاجا في عام 2012 مؤسسة (بورن ذيس واي) لمساعدة من يعانون من مشاكل الصحة النفسية.

يذكر أن أخر ظهور للنجمة الامريكية ليدي جاجا، خلال حفل تنصيب الرئيس الامريكي جوبايدن.

وقالت ليدي جاجا، إنها ستصلي في مبنى الكابيتول من أجل أن يكون يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، يوم سلام للأمريكيين.



ونقلت صحيفة ديلي ميل عن ليدي جاجا القول: "سأصلي ليكون يوم سلام للأمريكيين جميعا.. يوم حب وليس كراهية.. يوما للقبول وليس الخوف".



وأعربت عن أملها في أن يكون ذلك اليوم "يوما للحلم من أجل مستقبل البهجة لبلادنا وحلم غير عنيف يوفر الأمن لجميع الأرواح".

