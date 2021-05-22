السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

القبض على 4 عاطلين استدرجوا قاصرًا لاغتصابها

القبض على عاطلين
القبض على عاطلين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 4 عاطلين، استدرجوا فتاة قاصرًا إلى إحدى الشقق السكنية وقاموا باغتصابها، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، والتي قررت عرض الفتاة على الطب الشرعي لبيان مدى تعرضها للاغتصاب من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها. 

وتلقى مأمور قسم شرطة الساحل، بلاغًا من والد إحدى الفتيات بتعرض ابنته 15 عامًا للاغتصاب على أيدي 4 أشخاص، وأدلت الفتاة بأوصافهم وبالشقة التي اغتصبت بها، وبالانتقال والفحص تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بأقوال المجني عليها اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان مدى تعرضها للاغتصاب من عدمه، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

عقوبة هتك العرض

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليها الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

بالقاهرة الأمنية الاجهزه النيابة الطب

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