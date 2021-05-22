السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لمحبى القراءة.. 7 مواقع لتحميل الكتب والروايات إلكترونيًا

الكتب الالكترونية
الكتب الالكترونية

يروق لبعض الأشخاص قراءة الكتب بشكل إلكتروني، وذلك إما بسبب تفضيلهم هذا أو توفيرًا للأموال، أو لعدم حمل الكتاب معه في كل مكان، خاصة لو من محبي قراءة الروايات الضخمه، ولكن لا ننكر أن للكتاب الورقي رونقه، وهناك ما لا يشعر بالقراءة إلا وصفحات الكتاب بين يديه.

وفيما يلي نوضح لمحبي قراءة الكتب والروايات مواقع لتحميل الكتب:

1- مجلة الكتب العربية

تعتبر منصة ضخمة لقراءة وتحميل الكتب لتشجيع المجتمع العربي على الكتابة من عدة مصادر مختلفة، ويضم الموقع عددًا كبيرًا من الروايات والكتب والمترجم منها أيضًا.

2- موقع kutup –pdf

وهي منصة عربية لمشاركة الكتب والروايات وتوفيرها وتحميلها أو القراءة من خلال الموقع وذلك بالمجان، فيمكنك الحصول على كتب تنمية بشرية، وكتب ثقافية، وكتب عن الفلسفة والمنطق، وكتب في المجالات الطبية، وغيرها من الأمور .

3- مكتبة الكتب 

ميزة هذا الموقع باختلاف الموقعين السابقين أنه يمكنك من تصنيف الكتب بالسنة، فيمكنك معرفة السنة التى صدر بها الكتاب أحدث الإصدارات الخاصة في مجال معين.

4- عصير الكتب 

يتاح لك هذا الموقع شراء الكتب وشحنها بجميع الدول العربية، يضم هذا الموقع 2400 رواية عربية وعالمية، ومئات الكتب المختلفة من تخصصات ريادة أعمال، سياسة، أدب، شعر.

5- موقع books era

مكتبة متخصصة لتحميل الكتب والروايات بشكل مجاني من خلال الموقع أو القراءة، حيث تهدف لنشر المعلومات والثقافة بين العرب وأشهر الأقسام هي التنمية البشرية، والشعر والفنون، والأدب الساخر، والكتب الدينية والسياسة.

6- موقع  open library

تضم هذه المكتبة أكثر من مليون كتاب بشكل مجاني، حيث يمكنك تحميلها وقراءتها، كما يوجد العديد من الكتب الأجنبية على شبكة الإنترنت، ويمكن البحث من خلال استخدام المؤلف أو الموضوع.

7- Project Gutenberg

يعد هذا الموقع من المواقع المليئة بالكتب والروايات الإلكترونية، فيضم أكثر من 45 ألف كتاب إلكتروني بشكل مجاني بمختلف اللغات الأجنبية. 

بما فيها الإنجليزية والفرنسية والاسبانية وغيرها،  فلا تحتاج إلى التسجيل في الموقع أو دفع أيّ رسوم لتحميل الكتب، ويمكن من خلال أي موقع أن تستمتع بقراءة بكل سهولة من خلال استخدام الهاتف المحمول.

محبي الكتب والروايات تحميل الكتب والروايات مواقع لتحميل الكتب مواقع لتحميل الروايات مواقع مختلفة للتحميل

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