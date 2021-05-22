السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. حاتم حافظ ضيف موقع صدى ذاكرة القصة المصرية

حاتم حافظ
حاتم حافظ

يستضيف موقع صدى، "ذاكرة القصة المصرية" الكاتب الصحفي والروائي حاتم حافظ؛ لمناقشة بعض أعماله القصصية، ويناقشها الناقد سيد الوكيل، والأكاديمي مصطفي الضبع، والناقد محمد عبدالسلام، والناقد محمود الضبع، والناقد الأردني حسين دعسة، والقاص محمد صالح البحر، وبيتر ماهر وعبير سليمان، وتقدمها مرفت يس في الساعة الـ8 مساء الخميس الموافق27 من مايو الجاري. 

 

وحاتم حافظ مخرج وأكاديمي ومترجم مصري، ولد في 7 فبراير 1974، حاز على درجة الليسانس في اﻵداب والتربية في 1995، والبكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 2000، والماجستير في الدراما في 2005 والدكتوراة في فلسفة الفنون في عام 2015، كما حاز على دبلومة في الفنون في عام 2002، وعمل بالتدريس في قسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، في مجال الصجافة شغل منصب رئيس تحرير مجلة (فنون) التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

 

جاءت آخر أعماله الروائية "كقطة تعبر الطريق"، وصدرت عن دار العين للنشر .

 

في مجال المسرح عمل كدراماتورجي ومخرج منفذ في فرقةThe Rebellion Theater في الفترة بين عامي 1997-2000، وصدرت له كتب: (اللغة المسرحية في مسرح أنطون تشيخوف، أمريكا.. حفريات التأسيس، إسلام أم إسلامات) ورواية (لأن الأشياء تحدث) والمجموعات القصصية (بسكويت وعسل أسود، موسيقى لليلة قصيرة) ومسرحيات (الخوف، حكاية ضحى)، كما ترجم مسرحية (سبعة أطفال يهود) للكاتبة البريطانية كاريل تشرشل باﻹضافة إلى عشر مسرحيات قصيرة للكاتب الأيرلندي صمويل بيكيت، وفي مجال الكتابة الدرامية شارك في كتابة مسلسلات (يا عدوي، سيدنا السيد، استيفا) كما قام بكتابة مسلسل (الشارع اللي ورانا).

 

حصل على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل مسرحية من مهرجان المسرح العربي عن تأليف مسرحية (المشهد الأخير) عام 1996، أوسكار من جمعية فناني وكتاب وإعلاميي الجيزة 2000، جائزة فوزي فهمي للدراما من جامعة القاهرة 2009.، جائزة ملتقى المسرحيين العرب من الشارقة عن مسرحيته "حكاية ضحى" 2011.، شهادة تقدير من مهرجان الشارقة 2012 لنشاطه المسرحي.

حاتم حافظ موقع صدى ذاكرة القصة المصرية الناقد سيد الوكيل مصطفي الضبع محمود الضبع مرفت ياسين

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