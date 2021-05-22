فتح شواطئ بورسعيد والمنتزهات أمام المصطافين.. اليوم

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فتح شواطئ المحافظة والمنتزهات أمام المصطافين، اليوم السبت، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ بورسعيد، أن شاطئ المحافظة قد شهد على مدار الأيام الماضية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجريف للرمال ورفع للمخلفات، وكذلك شهدت الحدائق أعمال تطوير، وذلك استعدادًا لاستقبال المواطنين من أبناء المحافظة وضيوفها.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من مخاطر انتشار فيروس كورونا، مشددًا علي فرض مسافات أمنة بين الشماسي والكراسي على الشاطئ، وكذلك جلوس المواطنين على مسافات آمنة بالحدائق والمتنزهات، وضرورة التزام المواطنين بالكمامة والبعد عن التزاحم.

وأكد "الغضبان"، أن الجهات التنفيذية سوف تقوم بشن حملات علي الشاطئ وبالحدائق والمتنزهات علي مدار ساعات العمل، وذلك للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح بمخالفة القرارات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد المحافظ المواطنين من رواد الحدائق، وكذلك المستفيدين من الشاطئ، بالحرص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل يضمن سلامة المواطنين، وذلك حتى تعبر مصر الأزمة الحالية بسلام وأمان، مؤكدًا أن بورسعيد تتميز بالحدائق بلا أسوار، وكذلك الشاطئ الرملي المتميز.

وفي ذات السياق، شدد محافظ بورسعيد على ضرورة التزام كافة المحلات والمطاعم والكافيهات بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية، في التاسعة مساءً، وذلك حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن تطبيق القرارات وتنفيذها يأتي في إطار الحرص علي صحة وسلامة المواطنين، ومنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أعمال اللجان مستمرة للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق المحددة.