ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية وسماد زراعى مجهول المصدر فى حملة بالغربية

شنّت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة السنطة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

الحملة التموينية ترأسها محمد الخولى، والسيد حوالة، مفتشا الرقابة التموينة بمديرية التموين والتجارة بالغربية، لمتابعة الحالة التموينية فى مركز السنطة وأسفرت عن ضبط مخزن أعلاف حيث تم ضبط 850 كيلو جرام علف مواشي بدون فواتير وغير مثبوت تاريخ الصلاحية الخاصة به، بناحيه قرية شبراقاص مركز السنطة.

كما تم ضبط 2 طن سماد زراعي دون فواتير داخل محل مبيدات زراعية بناحيه قرية الامبوطين مركز السنطة، وعد من قطع الملبن، منتهية الصلاحية، داخل مقلة النصر، بمركز السنطة كما تم ضبط 60 لتر سولار، وتم التحفظ علي المضبوطات وعرض المخالفات والمحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ونجحت في ضبط دقيق بلدي ٨٢% قام صاحب مخبز بلدي بتجميعها من حصة المخبز بغرض بيعها في السوق السوداء، كما تم ضبط ٤ شيكارة دقيق بلدي مدعم محملين بتروسيكل أمام مخبز سياحي أثناء نقلهم للمخبز، كما تم تحرير ٣ مخالفات خبز ناقص الوزن ومخالفة تصرف في ٣ شكاير دقيق بأحد المخابز البلدية وتحرير محضر جنحة ضد صاحب مخبز سياحي لإدارته وتشغيل المخبز دون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

وكانت إدارة تموين السنطة، برئاسة مدير الإدارة ورئيس الرقابة ومفتشي الرقابة، قد شنت حملة أسفرت عن تحرير ٣ مخالفات لخبز ناقص الوزن بمقدار (١٢ و١٤ و٩) جرام في الرغيف ومخالفة تصرف في شيكارتين دقيق من حصة أحد المخابز ومخالفتين خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة عدم إعطاء بونات صرف الخبز للمواطنين بغرض التلاعب في دعم المواطن من الخبز.

كما تم تحرير محضرين جنح لأصحاب مخابز سياحية تعمل دون ترخيص ومحضرين جنح ضد بدالين تموينيين لعدم الالتزام بمزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية ومحضرين جنح عدم إعلان عن الأسعار بالمحلات العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضبط مخزن أعلاف