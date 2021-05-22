السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرو دمياط»: جاهزون للمشاركة فى إعادة إعمار غزة

المهندس أسامة حفيلة
المهندس أسامة حفيلة

ثمن المهندس أسامة حفيلة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، الجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنطقة العربية والأفريقية ومشاركته في قمة باريس لتمويل الاقتصاديات الأفريقية.

وأضاف حفيلة، في تصريح لـ"الدستور"، أن الشركات والمصانع المصرية جاهزة ومستعدة للمشاركة في مبادرة إعادة الإعمار في قطاع غزة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام الماضية مساندة للشعب الفلسطينى في أزمته.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الشركات المصرية ساهمت في بناء مصر وتدشين المشروعات القومية، بالإضافة إلى المدن الجديدة والتي ستجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد حفيلة أن جمعية مستثمري دمياط تعمل على زيادة حجم الاستثمارات وفرص العمل بالمنطقة خلال الفترة الحالية تزامنًا مع خطة الدولة للتنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث حصل أعضاء الجمعية على ثلاث قطع أرض جديدة بالمنطقة، سيتم تدشين مصانع أثاث عليها.

وأشار إلى أن المبادرات التي أطلقتها الدولة لصالح الصناعة خلال الفترة الماضية استفاد منها عدد كبير من الصناع في استمرارية تشغيل عجلة الإنتاج ودفع رواتب العمال أثناء الموجة الأولى من جائحة كورونا.

وتابع أن أصحاب مصانع الأثاث يواجهون صعوبة فقط في عملية الاستيراد والتصدير بسبب تأثير فيروس كورونا عليهم، مؤكدًا أن التأثير أدى إلى غلق وإيقاف عملية الاستيراد والتصدير، وإذا تمت تكون عملية النقل بتكلفة عالية جدًا.

الجدير بالذكر أن رئيس جمعية مستثمري دمياط أكد أن جميع الاستثمارات بالمنطقة محلية بالكامل، مشيرًا إلى أن كانت مصانع الرخام والأثاث بالمنطقة منتجات تصدر إلى دول عربية مثل السعودية، الكويت، لبنان، والإمارات، ولكن تم إيقاف التصدير خلال الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا التي أثرت على حركة الاستيراد والتصدير.

وتابع حفيلة أن هناك عددًا كبيرًا من مصانع المنطقة استفادت من مبادرات البنك المركزي التي تم إطلاقها مؤخرًا، وأبرزها مبادرة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أهميتها في التنمية الصناعية والاقتصادية بالإضافة إلى توفير فرص العمل.

أسامة حفيلة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الرئيس عبدالفتاح السيسي المنطقة العربية إعمار غزة

الأكثر قراءة

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر تقدم أضخم قافلة مساعدات إلى غزة (فيديو)

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

محمد الباز يكشف كواليس وأسرار 11 يومًا فى حرب غزة

احذر يا موسيمانى.. 3 عوامل تهدد مهمة الأهلى فى تخطى عقبة صن داونز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسحق سدر يطالب «تيك توك» بعدم استهداف المحتوى الفلسطيني

بالأرقام.. حصاد المكاسب والخسائر في حرب غزة 2021

سارة شريف تكتب: حتى لا نعود للمربع صفر