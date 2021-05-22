غلق مستشفى وإنذار أخرى لوجود مخالفات جسيمة فى سوهاج

شنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج برئاسة الدكتورة كريمة حامد وكيل الوزارة العديد من الحملات التفتيشية على المستشفيات الخاصة بقيادة الدكتور محمد نصر مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، والدكتور محمد محسن عساف مفتش بإدارة العلاج الحر والدكتور عمرو العرشي مدير إدارة الطوارئ بالمديرية.

وقالت الدكتورة كريمة حامد إن الحملات تأتي استجابة من مديرية الصحة لشكاوى المرضى المترددين على المستشفيات الخاصة وكذلك ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة وفي إطار صحوة القطاع الصحي بسوهاج.

وأضافت وكيل الوزارة إنه تم ضبط العديد من المخالفات بإحدى المستشفيات الخاصة الشهيره بمركز سوهاج والتي تستقبل مرضى كورونا ومن بين تلك المخالفات عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى المتبعة داخل المنشآت الطبية، وكذلك وجود تنك للأكسجين ببدروم المستشفى وهذا مخالف للاشتراطات وغير حاصل على موافقة الدفاع المدني بالتشغيل ما يعد بمثابة خطر كبير على المنشأة والمنطقة بأكملها.

وأنذرت المستشفى والتنبية بعدم استقبال أي حالات لمدة شهر لحين توفيق الأوضاع وإصدار التراخيص اللازمة من الدفاع المدني وتلافي جميع المخالفات التي تم رصدها وأن لم يتم استيفاء كل الشروط وتلافي كل المخالفات سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والغلق.

وتاتي تلك الحملات في إطار مبادرة المديرية لحماية المرضى وخاصة مصابي كورونا وكذلك خطة وزارة الصحة والمديرية لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بمحافظة سوهاج.

وفي ذات السياق تم غلق مستشفى خاص شهير بمركز المنشاه جنوب المحافظة خلال سلسلة الحملات لوجود مخالفات كبيرة ومؤثرة على المرضى، وأصدرت وكيل الوزارة تعليمات فورية بنقل جميع المرضى للمستشفيات التابعة للمديرية لتلقي واستكمال العلاج وتم غلق المستشفى.