السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: 350 مليون جنيه لرصف الطرق والكبارى بالبحيرة خلال عام

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 350 مليون جنيه لرصف الطرق وإنشاء الكبارى والأنفاق بمحافظة البحيرة خلال العام المالى الحالى 2020-2021.


وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة شملت أيضًا مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة بتكلفة 122.6 مليون جنيه، ومشروعات الأمن والإطفاء والمرور بتكلفة 52.3 مليون جنيه، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بتكلفة 17.6 مليون جنيه، وتحسين البيئة بتكلفة 259.5 مليون جنيه.


وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن إجمالى أطوال شبكات الطرق بمحافظة البحيرة بلغت 9125 كم، فيما تبلغ أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق 7351 كم، وتقدر نسبة الطرق المحلية المرصوفة لإجمالى شبكة الطرق 80.6% تمثل 5.2% من إجمالى الجمهورية.
 

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة البحيرة يصل إلى 605 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة بخطة عام 20/2021 تبلغ 5,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 113,6% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,2% من الاستثمارات العامة الموزعة.
 

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحيرة بخطة عام 20/2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 43,8%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 807,4 مليون جنيه بنسبة 14,2%، إلى جانب توجيه 802 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 14%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 525,1 مليون جنيه بنسبة 9,2%، وتوجيه 407,5 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 7,1%، بالإضافة إلى توجيه  658 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 11,6%.
 

جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

التخطيط مشروعات الخطة الاستثمارية البحيرة طرق

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