«مات وهو متعقم».. وفاة ممرض أثناء عمله بمستشفى الحضرة بالإسكندرية

توفي فني تمريض جراء سكتة قلبية أثناء عمله بمستشفى الحضرة الجامعي بالإسكندرية، مما تسبب في حالة من الحزن بين زملائه، والعاملين بالتمريض بمحافظة الإسكندرية.

ونعي جروب للتمريض على موقع التواصل الاجتماعي، الممرض محمد أحمد بقسم العمليات بمستشفى الحضرة الجامعي (ناريمان) الذي وافته المنية إثر سكتة قلبية أثناء تعقمه لأداء عمله بغرفة العمليات، داعين الله عز وجل أن يتغمده في رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ويجعل عمله شفيعا له يوم القيامة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعت النقابة الفرعية للتمريض بالإسكندرية الممرض قائلة: "البقاء لله وحده، بقلوب يعتصرها الحزن والألم تتقدم النقابة الفرعية للتمريض بالإسكندرية نقيبًا ومجلسًا بخالص التعازي فى وفاة الزميل محمد أحمد والذى يعمل بمستشفى الحضرة الجامعى، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقالت شيماء محمد، ممرضة، إن الفقيد أحد زملائها الذين عملت معهم فترة قليلة، قبل أن يكلف بالعمل في عمليات مستشفى الحضرة الجامعي، مشيرة إلى أنه شخص خدوم، ويحبه الجميع.

وأضافت آية حسن أن الفقيد متزوج ولديه طفلين في سن صغير، وقد وافته المنية أثناء عمله، وتم تشييع جنازته اليوم بحضور مهيب، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته.

ونشر العديد من زملائه رسائل مؤثرة عبر صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي، ينعون فيها الفقيد الذي وافته المنية أثناء تأدية عمله، مؤكدين أن الفقيد كان يمارس عمله بشكل طبيعي داخل غرفة العمليات، حيث سقط مغشيًا عليه ليفارق الحياة في الحال جراء سكتة قلبية.

وكان الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية،قد كرم فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتمريض، وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر، رموز التمريض بمستشفى الأنفوشى ورأس التين والعجمى، وتسليمهم شهادات شكر وتقدير تكريما لهم لما بذلوه من جهد أثناء جائحة كرونا، وذلك بحضور الدكتورة، ميرفت السيد وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتورة فيروز سلطان وكيل المديرية للطب الوقائى، والدكتورة غادة ندا مدير ادارة المستشفيات، وعفاف عيد مدير إدارة التمريض مركزى والدكتور عماد خلف مدير عام الطب العلاجى والدكتور وليد زاهر مدير عام الطب الوقائى.

الممرض محمد أحمد

الممرض محمد أحمد

الممرض محمد أحمد