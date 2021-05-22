«تعليم أسوان» تحصد مركزين جمهوريين فى التربية الموسيقية

تقدم الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأجمل وأرق التهانى القلبية لتوجيه التربية الموسيقية وعلى رأسهم هناء جلال الموجه العام، لحصول أسوان على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقات الشتاء للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ (مرحلة إبتدائية)، والمركز الثانى أيضًا جمهوريًا من ذات المسابقة (مرحلة ثانوية).

وقدم وكيل الوزارة التهنئة الممزوجة بالشكر والتقدير لجميع الزملاء معلمى التربية الموسيقية وأبنائه الطلاب المشاركين فى هذه المسابقة من المرحلتين، معربًا عن سعادته بالحصول على مركزين جمهوريين فى مسابقة متميزة للتربية الموسيقية.

وتمني مزيد من التألق والنجاح لجميع أبناء أسوان المشاركين فى مختلف الأنشطة والمسابقات على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عقد بمكتبه الأربعاء، اجتماعًا بكلاً من مديرى المراحل (الثانوية - الإعدادية - الإبتدائية - رياض الأطفال) بحضور مديرى العموم، وذلك لمناقشة عدة موضوعات مختلفة.

واستهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، والاطمئنان على سير الامتحانات التكميلية للشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى (العام) التى بدأت اليوم ، وأكد الحضور أن امتحانات اليوم مرت بسلام ولم ترد أى مشكلات أو شكاوى إلى غرف العمليات.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التصحيح أولًا بأول، والانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة فى أسرع وقت، وإعداد كشوف بحد أقصى الخميس ٥/٢٠ بأسماء الطلاب سواء الذين اجتازوا أو لم يجتازوا الامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية، تمهيدًا لإرسال النتائج للكنترول لاتخاذ اللازم.

بعدها تطرق إلى استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠، والتى تنطلق الثلاثاء ١ يونيه المقبل وتنتهى الإثنين ٧ من ذات الشهر، وأكد على مدير التعليم الإعدادى، بضرورة التنبيه على مديرى المدارس بضرورة (تنظيف وتعقيم وفرش وتجهيز) مدارسهم استعدادًا للامتحانات، حيث إن ذلك مسئولية مدير المدرسة وليس رئيس اللجنة، وعلى السادة مديرى المدارس فرش اللجان بما يعادل ١٤ طالب فقط فى اللجنة الواحدة تنفيذًا لتعليمات الوزارة، عدا بعض المدارس(ذات طبيعة كثافية خاصة) التى سيكون عدد الطلاب بها ١٥ طالب باللجنة الواحدة، والتنبيه كذلك على سكرتيرى المدارس بتجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

وعلى الحضور التنسيق والتواصل مع السادة المسئولين بالإدارات التعليمية والمدارس، للاطمئنان على الأوضاع العامة للجان، ومعرفة أى مشكلات أو معوقات لحلها معالجتها بشكل فورى قبل بدء الامتحانات، حيث أنه لن يسمح لأى فرد بتصدير أى مشكلة خاصة بالشهادة الإعدادية خلال فترة الامتحانات أو قبلها بفترة قليلة، ويعتبر هذا تقصير من جانب الفرد وإهمال لمهام عمله.

تهنئة من الدكتور خالد قبيصى