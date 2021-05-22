هبوط إيرادات السينما الأجنبية في دور العرض: 9 أفلام بأرباح هزيلة

حققت مجموعة من الأفلام الأجنبية داخل دور العرض المصرية إيرادات سيئة للغاية لم تنعش من خلالها سوق الأفلام والتي وصلت إلى 9 أفلام دفعة واحدة، ترصد "الدستور" في السطور التالية إيراداتها والتي جاءت كالتالي:

الفيلم الأول Fast & Furious الذي حقق إيرادات 10 مليون جنيه في يومين .

الفيلم الثاني Mortal Kombat الذي حق إيرادات 12 الف جنيه مصري .

الفيلم الثالث Godzilla VS Kong الذي حقق 23 الف جنيه مصر .

الفيلم الرابع Peter Rabbit الذي حقق 12 الف جنيه مصري.

الفيلم الخامس Demon Slayer The Movie: Mugen Train الذي حقق 18 الف جنيه مصري .

الفيلم السادس Seance الذي حقق 10 آلاف جنيه مصري .

الفيلم السابع Nobody الذي حقق 1000 جنيه مصري .

أما الفيلم الثامن Wrong Turn الذي حقق عشرة آلاف جنيه .

والفئيلم التاسع والاخير A Costume For Nicholas الذي لم يحقق أي إيرادات.

وغلبت السينما المصرية الأفلام الأجنبية حيث حققت أرقامًا أعلي منها بكثير وصلت إلي الملايين، وهى 3 أفلام مشاركة في الموسم الحالي هى: "أحمد نوتردام" محققا إيرادات كاملة 11 مليون جنيه وهو تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

وجاء فيلم "ديدو" بالإيرادات عالية، حيث حقق إيرادات كاملة منذ عرضه 7 ملايين جنيه، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

وحقق فيلم "ثانية واحدة" إيرادات 2 مليون جنيه، وهو من بطولة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

وتعتبر الأفلام المعروضة في سينمات مصر بالكامل هم 12 فيلمًا، ما بين المصري والأجنبي والذي شهد تألق واضح لها رغم ظروف الحظر التي أصدرها بقرارات كبيرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.