السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

التفكير المزمن الزائد

أبرزها البعد عن الأفكار السلبية.. كيف يمكن التغلب على التفكير المزمن

التفكير الزائد المزمن
التفكير الزائد المزمن

هناك العديد من الأشخاص يفكرون بشكل زائد عن الحد مما يُسبب لهم المزيد من المتاعب والقلق والتوتر المستمر، فغالبًا أصحاب التفكير المستمر المزمن تجدهم يتذكرون حديث لهم ويستعيدون في رؤوسهم الحوارات والأحاديث التى قاموا بإجرائها أمس أو يتشككون في قرار تم الاستقرار عليه من قبل.

 

ما هو التفكير المزمن وأنواعه 

 

ينطوي التفكير المزمن على نمطين الأول القلق المستمر والثاني التحسًر.

والنوع الأول فإنك دائمًا ما تقلق حول المستقبل وذلك من خلال تنبؤات مستقبلية سلبية وتشغل تفكيرك بها بشكل كبير على سبيل المثال تفكيرك في حصول كافة زملاؤك على ترقيات قبلك في العمل، غيرها من التفكير في المستقبل بشكل سلبي للغاية .

ووفقًا لما جاء بموقع "metro" أما النوع الثاني “التحسًر” فهو عن التفكير في الماضي على سبيل المثال تتحدث لنفسك أنك كان ليك ألا تفعل ما فعلته في موقف ما وتبدأ في توجيه اللوم للنفس بشكل كبير، مما يؤثر على صحتك الذهنية والجسدية ايضًا فالتفكير الزائد عن الحد له توابع عديدة بخلاف الحزن الذي تشعر به طوال الوقت.

 

توابع التفكير المزمن

 

  • نوم متقطع وعدم الحصول على النوم الكافي بالتالي صداع طوال اليوم وعدم تركيز.
  • زيادة فرص الإصابة بالأمراض العقلية بحسب الدراسات الحديثة ليجد نفسه أمام دائرة لا تنتهي.
  • اضطرابات الشهية وهو العرض الأكثر شيوعًا، حيث تؤدي هذه الاضطرابات للعديد من المشاكل الصحية والجسدية.
  • التأثر على المهارات الاجتماعية بالسلب فقد تجد نفسك تميل إلى العزلة.

 

علاج التفكير المزمن

 

  • الاعتراف بوجود المشكلة:عليك الاعتراف من الأساس بوجود مشكلة وعلى الفور بمجرد تفكيرك بهذه الصورة عليك على الفور تغيير نمط التفكير السلبي هذا.
  • اصرف انتباهك عن التفكير الزائد من خلال تطوير مهاراتك في شيء تحبه، والتسجيل في حصص رياضة وممارسة هوايات جديدة أو التطوع في مؤسسات خيرية .
  • خذ نفس عميق من خلال عمل تمارين التنفس من خلال العثور على مكان هادىء وركز خلال عمل هذه التمارين والالتزام بتمارين التأمل .
  • سجل أفكارك السلبية واعترف بنجاحاتك ولابد من النظر للعالم من زاوية مختلفة، والقيام بخطوات حقيقية للتغيير من أفكارك السلبية .
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