السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سعيد نوح فى ندوة عن تجربته الروائية بـ«بيت المثقفين العرب»

سعيد نوح
سعيد نوح

يستضيف بيت المثقفين العرب، الكاتب الروائي سعيد نوح، للحديث عن تجربته الروائية في حضورعدد من النقاد، منهم  الناقد والأكاديمي محمد الشحات، والناقد والأكادديمي سيد ضيف الله، وتقدم للندوة الكاتبة والأكادمية هويدا صالح، وذلك في الساعة 7 مساء اليوم السبت الموافق 22 مايو الجاري.

وسعيد نوح هو روائي مصري ولد عام 1964 في  حلوان، وواحد من أهم وأبرز روائي جيله، فقد بدأ في أعماله الروائية في الثمانينات، ونالت روايته الأولي "كلما قابلت بنتا حلوة أقوال يا سعاد" استحسان النقاد وجمهور القراء، لذا صدرت في عدة طبعات آخرها في 2017، ضمن مختارات روائية أصدرتها له الهيئة المصرية العامة للكتاب، وحصل على جائزة ساويرس الثقافية، عن مجموعته القصصية "كشك الأورام" عام 2017.

كما صدرت له أعمال منها: رواية دائمًا ما أدعو الموتي ـ مكتبة الأسرة 2002، متتالية قصصصية بعنوان "تمثال صغير لشكوكو" ـ دار ميريت للنشر والمعلومات عام 2005، رواية 61 شارع زين الدين، روايات الهلال 2007، رواية ملاك الفرصة الأخيرة دار الفكر للنشر والتوزيع 2008، رواية ثلاثية الشماس عن سلسلة إبداعات التفرغ بالمجلس الأعلى للثقافة 2010، رواية أم مليحة، رواية الكاتب والمهرج والملاك.

وسعيد نوح عضو اتحاد كتاب مصر وأتيليه القاهرة، وعضو لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة، وشارك في العديد من المؤتمرات، منها: "مؤتمر العجيل للرواية ـ سورية شهادة روائية عام 2008، مؤتمر القاهرة الأول للرواية 2009، مؤتمر صناعة الثقافة في المجلس الأعلى للثقافة، مؤتمر الثقافة ومواجهة الارهاب في المجلس الأعلى للثقافة".

جدير بالذكر، أن مؤسس بيت المثقفين، الدكتور نبيل المحيش أكاديمي سعودي متخصص في الأدب الحديث، ومشغول ومهموم بقضايا الثقافة العربية وحوار الثقافات، وهو مؤلف رواية «عاصفة على الشرق» التي تنبأ فيها ببعض مما شهدته سنة 2020، بالإضافة إلى عدد من الكتب في الثقافة والنقد.

سعيد نوح بيت المثقفين العرب هويدا صالح محمد الشحات سيد ضيف الله

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