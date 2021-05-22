الشاعر:  ٣٠ ٪؜ من الفنادق بمحافظتى شرم الشيخ والغردقة مغلقة بسبب كورونا

أكد هشام الشاعر عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشات الفندقية أن هناك ٣٠ ٪ من الفنادق بمحافظتي شرم الشيخ والغردقة مغلقة بسبب جائحة كورونا لذلك نستعد لتطبيق كافة الإجراءات بها فور افتتاحها.

وأضاف أن هناك ٧٠ ٪ من الفنادق هي في حالة استعداد كامل لاستضافة الوفود السياحية لتطبقيها كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة دوليًا.

وأشار إلي أن المنشات الفندقية ووزارة الصحة ستنتهي قريبًا في تطعيم كافة العاملين بالسياحة وسيتم الإعلان رسميًا على أن شرم الشيخ والغردقة العاملين بها مطعمين بالكامل.

جاء ذلك بعد إعلان الحكومتين المصرية والروسية استئناف حركة الطيران بين البلدين وبدأت المواقع الإلكترونية الروسية المتخصصة في بيع الرحلات السياحية لمصر والإعلان عن خطتها لعودة رحلاتها لمدينة شرم الشيخ وكذلك الغردقة بالتعاون مع منظمي الرحلات وكبري شركات الطيران المتخصصة في هذا المجال.