السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غداً.. وزير الري يتفقد عدداً من المشروعات في بورسعيد

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطى

يستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، غداً السبت، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، لتفقد عدد من المشروعات التي تقام بالمحافظة.

ومن المتوقع أن يتفقد الوزير محطة التسمين والمجزر الآلي، ومفرخ أسماك اللوت، والمعمل المركزي لعلاج أمراض الأسماك البحرية، وعدداً من مشروعات الإنتاج الحيواني.

كما يتابع الوزير خلال زيارته سير العمل بالمشروعات، وكذلك القدرة الإنتاجية للمشروعات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن حماية العاملين من مخاطر كورونا، والحفاظ على الطاقة الإنتاجية.

وزير الرى الموارد الري والموارد المائية بورسعيد

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