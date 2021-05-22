الصيد بالإسكندرية يحتفل بأبطال العالم للرماية عزمي وعبد العزيز محيلبة

نظم مجلس إدارة نادي الصيد بالإسكندرية إحتفالية، اليوم الجمعة، لتكريم أبطال النادي: عزمي محيلبة وعبد العزيز محيلبة، الحاصلين على ذهبية وبرونزية بطولة كأس العالم للرماية إلتى أقيمت بإيطاليا، في حضور مجلس إدارة النادي والدكتور أحمد عثمان المدير التنفيذي، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ومحمد مدحت وهدان نائب رئيس الاتحاد المصري للرماية ونواب المحافظة.

وكان منتخب مصر استطاع الفوز بذهبية الأسكيت في البطولة والتي أحرزها عزمي محيلبة، وحصول الرامي المصري عبد العزيز محيلبة على الميدالية البرونزية في منافسات التراب للرجال.

وأعرب السفير محمد سعد عقل رئيس نادي الصيد، خلال كلمته بالحفل عن فخره واعتزازه للانجاز المصري الذي تحقق في بطولة العالم للرماية بحصول عبد العزيز على الميدالية البرونزية، بالإضافة إلى تحقيق عزمي الميدالية الذهبية.

وقال عقل فخورين كل الفخر بهذا الإنجاز المصري العالمي بتحقيق أبناء نادي الصيد ميداليتين على مستوى بطولة عالمية تضم جميع أبطال العالم، وهي بمثابة خطوة كبيرة ومبشرة بتحقيق ميدالية أولمبية لمصر خلال المشاركة في دورة طوكيو القادمة.

أبدى عزمي محيلبة، سعادته للتكريم داخل بيته نادي الصيد بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن تحقيق ذهبية بطولة العالم للرماية لأول مره في تاريخ مصر بمثابة إنجاز شخصي وحلم تحقق بعد سنوات طويله من المشاركات في البطولات الدولية والتدريب بشكل قوي.

وشدد محيلبة على أن الفوز بذهبية بطولة العالم للرماية بإيطاليا منحه دافع معنوي قوي لتحقيق حلم الحصول على ميدالية أوليمبية لمصر خلال المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

كان قد نجح اللاعب عزمي محيلبة، الرامي المصري بنادي الصيد بالاسكندرية، في كتابة التاريخ بالحصول على ذهبية كأس العالم للرماية سكيت في إيطاليا متفوقا على بطل العالم الامريكي فينست هانكوك وجميع أبطال العالم في اللعبة في انـجـاز تـاريـخـي غير مسبوق.

حيث وصل محيلبة النهائي بعدما احتل المركز الثاني في التصفيات ب 124 طبقا من أصل 125، لبطولة العالم المقامة بإيطاليا في الفترة من ٩ حتى ١٧ مايو الحالي.

وكان محيلبة قد حقق في اليوم الأول للتصفيات 73 نقطة حصدها بعد ثلاث جولات بواقع 25 نقطة في الجولة الأولي ومثلها في الثانية فيما حصد 23 نقطة في الجولة الثالثة.

يذكر أن البعثة المصرية تضم كلا من عزمي محيلبة ومصطفي حمدي في منافسات السكيت بالإضافة إلى أحمد قمر وزاهر وعبد العزيز محيلبة وياسين ماضي وطلعت ماضي وماجي عشماوي وسحر طلعت في منافسات التراب.