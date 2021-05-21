بيتكوين تفقد 25% من قيمتها وتهبط 10% في جلسة واحدة

أنهت "بيتكوين"، العملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا، تعاملات اليوم الجمعة والأسبوع الجاري، الذي شهد نزيف حاد لقيمتها على انخفاض جديد؛ حيث تكبدت خسارة بلغت 10% بعد تحذير جديد من المسؤولين الصينيين بشأن اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين وتداول العملات المشفرة.



وتراجعت "بيتكوين" إلى أدنى مستوى من متوسط سعرها على مدار الـ200 يوم الماضية خلال تعاملات اليوم لتتداول عند مستوى 35636 دولارًا لتُنهي الأسبوع على خسارة أسبوعية بلغت حوالي 25% من قيمتها منذ الجمعة الماضية.



وهبطت العملة لتتداول عند مستوى 30066 دولارًا يوم الأربعاء الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر يناير قبل أن تتعافى قليلا لتتداول عند مستوى 35174 دولارًا، وذلك بالرغم من أنها قد أنهت الأسبوع السابق في 14 مايو عند 49100 دولارًا.



وبدأت العملة الرقمية خسائرها في الأسبوع الحالي بعد أن غير الملياردير الكندي إيلون ماسك رأيه في العملة الرقمية وانتقدها بسبب استخدامها المُفرط للطاقة وآثارها السلبية على البيئة، واهتز على إثر ذلك سوق العملة الرقمية وخاصة في ظل العواقب الضريبية المُحتمل صدورها من قبل الولايات المتحدة، وتصريحات مجلس الدولة الصيني بشأن اتخاذه إجراءات صارمة ضد تعدين وتداول العملات الرقمية.



وامتدت الخسائر إلى العملات الرقمية الأخرى؛ حيث انخفضت الإيثيريوم بنسبة 38٪ تقريبًا خلال الجلسات السبع الماضية.



ولطالما أعربت الصين عن استيائها من إخفاء الهوية الذي توفره العملات الرقمية لمالكيها؛ وحذرت في وقت سابق من أنه لن يُسمح للمؤسسات المالية بقبولها للدفع.



وفي الوقت الذي تُعد فيه الصين موطن لتركز عدد كبير من عمال المناجم المشفرة في العالم، فهم يستنزفون كميات هائلة من الطاقة وهو ما يتعارض مع جهود ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.



وتسلط تحركات الصين هذا الأسبوع الضوء على رغبة الدولة المستمرة في السعي للسيطرة على هذه الفئة من الأصول متقلبة الأسعار.