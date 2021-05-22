بعد نجاح «ولاد ناس».. أحمد وفيق يصور «الحرير المخملى»

كشف الفنان أحمد وفيق عن استمرار تصوير مسلسل "الحرير المخملي" الذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن المفترض عرضه في الموسم الصيفي الدرامي المقبل، وخاصة بعد نجاحه في مسلسل "ولاد ناس"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

وقال "وفيق"، في تصريحات لجريدة "الدستور"، إنه استأنف تصوير مسلسل "الحرير المخملي" منذ العشر الأواخر من شهر رمضان تزامنًا مع تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "ولاد ناس"، مشيرًا إلى أن العمل من الأعمال الطويلة التي تصل إلى ٦٠ حلقة؛ معبرًا عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل "ولاد ناس"، لافتًا إلى أنه ناقش قضية مهمة، وأن العمل كان يحمل رسائل كثيرة، وأنه يتمنى أن يلقى المسلسل نجاحًا مثل نجاح مسلسل "ولاد ناس".

وتدور أحداث مسلسل "الحرير المخملي" في الفترة الزمنية من ثمانينيات القرن الماضى حتى بداية الألفية الجديدة من خلال المتغيرات الاجتماعية؛ وهو بطولة مجموعة كبيرة من نجوم التمثيل ومأخوذ عن رواية "الحرير المخملي" للكاتبة أميمة عز الدين، سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وأشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه عقب انتهاء الموسم الرمضاني القادم.

أما مسلسل "ولاد ناس"، فهو من إنتاج "سكوير ميديا"، وعرض على عدة قنوات مصرية، هي: "النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية، ومنصات فيو؛ وشارك في بطولة العمل كلًا من "رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي"، وتأليف وإخراج هاني كمال.

وكان قد استعرض المسلسل لغز انقلاب أتوبيس المدرسة الدولية على طريق الشيخ زايد، الذي لا يزال يحير المباحث وأيضًا إدارة المدرسة، وأسفر عن إصابة 11 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا، فضلًا عن وفاة سائق الأتوبيس.

ودارت أحداثه حول علاقة الآباء بالأبناء خاصة في مراحل الدراسة الأولى، ويراجع أولياء الأمور أنفسهم من جديد حول معاملتهم النفسية والتربوية لأبنائهم، خاصة بعدما تنقلب حياتهم رأسًا على عقب بعد حادث أتوبيس المدرسة، ودخول عدد كبير من الطلبة غرفة العمليات بالمستشفى.