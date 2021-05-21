السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استمرار عروض الصوت والضوء بالمناطق الأثرية

عروض الصوت والضوء
عروض الصوت والضوء بالاهرامات

أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى، أن شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية قررت استمرار إقامة عروض الصوت والضوء في المناطق الأثرية وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.
 

وأشارت الشركة إلى أن العرض الأول فى المناطق الأثرية بكل من الأهرامات وإدفو وأبو سمبل والكرنك فى تمام الساعة السابعة مساءً، وتقام العروض باللغة الأكثر عددا بين الحاضرين مع توفير سماعات ترجمة للغات الأخرى، ويقام العرض الثانى فى تمام الساعة الثامنة مساءًً.

‏يذكر أنه تصل أسعار تذكرة الـــ VIP بالمناطق الأثرية إلى 350 جنيها الأجانب و300 جنيه للتذكرة العادية، أما تذاكر المصريين والعرب فتصل سعر التذكرة العادية إلى 80 جنيها والـvip تصل إلى 100 جنيه.

يشار إلى أن عروض الصوت والضوء من أكثر العروض التى يحرص عليها السائحون عند تواجدهم بمصر كما تحرص شركات السياحة على وضعها ببرامجهم السياحية.

وتحكى العروض القصص الفرعونية للمناطق الأثرية والمعابد وتحاكى فيها مع الإضاءة اللازمة الحدث التاريخي مما يجعل الملتقين ينتقلون إلى هذه الحقبة الزمنية ويعاصرون هذه المشاهد بأنفسهم.

سياحة مصر الأهرامات الكرنك الصوت والضوء

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