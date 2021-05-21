نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في زيارة لمتحف الحضارة (صور)

حرصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على دعم ما تبذله مصر من طفرات لدعم السياحة المصرية، وذهب وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعائلاتهم إلى متحف الحضارة اليوم في جو أسري اجتماعي لرؤية مصر القديمة في ثوبها الجديد، وفي متحف الحضارة بالفسطاط، ويتواجد ملوك مصر العظماء الذين سطروا صفحات من التاريخ، ومن منطلق

وكان في استقبال نواب التنسيقية وأسرهن الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والأستاذ أحمد سمير، مدير العلاقات العامه بالمتحف القومي للحضاره المصرية، حيث اصطحباهم في جولة بداخل المتحف لرؤية المومياوات الملكية في بيتهم الجديد.

وضم وفد التنسيقية كل من النائب عمرو يونس، النائبة رشا أبو شقرة، النائبة أميرة صابر، النائب نادر مصطفى، النائب محمد تيسير مطر، النائب أحمد فتحي، النائبة أميرة العادلي، النائب أحمد رمزي، النائبة منال هلال، النائبة رشا كليب، النائب طارق الخولي، النائبة نشوي الشريف، النائب أحمد زيدان، النائبة مرثا محروس، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد إسماعيل أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإلإضافة لكل من النائب أكمل نجاتي، النائب محمود القط، النائب محمد فريد، النائبة راجية الفقي، والنائبة نهي ذكي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية إيمان طلعت، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية.

"تنسيقية شباب الأحزاب" تشارك في قافلة من المساعدات لقطاع غزة

على صعيد آخر، انطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فجر اليوم، بقافلة من المساعدات الطبية تتوجه بها نحو قطاع غزة، بمشاركة كل من حزب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري وحماة وطن، وذلك لإسعاف المصابين والوقوف بجانب أهلنا من الأشقاء الفلسطينيين، وتحمل القافلة اسم" هدية الرئيس للشعب الفلسطيني" حيث جاءت استجابةً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة تعمير غزة والتى خصص لها مبلغ ٥٠٠ مليون دولار.

وكان قطاع غزة بأكمله في استقبال القافلة المصرية التى شاركت بها التنسيقية، حيث أعربوا عن امتنانهم وسعادتهم بالموقف المصري الحاسم الذي فرض علي المعتدين وقف إطلاق النار، كما توجهوا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي المبادرة التى أطلقها والمساعدات التي خصصها للشعب الفلسطيني.

وأكدت التنسيقية لأهالي غزة أن الشعب المصري والفلسطيني واحد لا يفرقه شئ، وأن هذه المبادرات واجبة على مصر وأن رئيس مصر يبذل كافة الجهود منذ سنوات لبناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، دون تفريط في كل ما نص عليه القانون الدولي.

وتجدد "التنسيقية" دعمها للقيادة السياسية في موقفها العظيم تجاه الشعب الفلسطيني، حيث استطاعت مصر بقوتها العاقلة أن تنقذ المنطقة من كارثة جديدة أوشكت أن تحل بها، نتيحة اعتداء الكيان الإسرائيلي علي الأراضي الفلسطينية دون اعتبار لما ينص عليه القانون الدولي، وها هي مصر تثبت للعالم أنها عنصر استقرار إقليمي يحتاجه العالم كله.

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