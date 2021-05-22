إجراءات احترازية مشددة بشواطئ بلطيم.. وتغريم المخالفين

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات، واستمرار التعقيم والرش للشواطئ، وتمشيط المشايات بمعدات اللوادر وتمهيدها لكبار السن وذوي الهمم، ومنع الإشغالات في مناطق وجود المصطافين، مشددا على أن الكورنيش خاص بالمصطافين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالاستعانة بالطفطف كتجربة، لتيسير حركة المواطنين، وأن يكون هناك تباعد بين مستقبليه، كما وجه بفتح الصيدليات وتأمينها، وتشغيل الوحدات الصحية بالمصيف "وحدة طب الأسرة بالأول والنرجس، وتوفير كافة الأدوية والأدوات اللازمة، كما شدد على وجود سيارات الإسعاف بالمصيف، بالإضافة لتمركز سيارات إسعاف على الطريق الدولي الساحلي

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، إن محافظ كفر الشيخ وجه العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مصيف بلطيم، ونوابه بالاستعدادات بشأن إعادة فتح الشواطئ العامة في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء. مؤكدًا على ضرورة المتابعة اللحظية لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم، وفرض غرامات فورية على المخالفين لها.

وتابع السماحي: أنه سيتم توزيع نشرات توعية على رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها، والتنبيه على منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، والالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة على بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية ٤ متر بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لدورات المياه، مؤكدا على المرور المستمر من قبل إدارة المصيف والمتابعة على الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما وجه المحافظ، رئيس مصيف بلطيم، بالإشرف على أعمال الرش وتطهير الحدائق العامة والشواطئ الستة لاستقبال المصطافين، ومخاطبة الشرطة لتأمين داخل وخارج المصيف، ووضع اللافتات الإرشادية واللوحات، لمناشدة المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية، وتجهيز مكبرات الصوت بجميع الشواطئ، لتحذيرهم وجاري تمهيد ورصف بوابتي الأمل والسلام.