بالأرقام.. جهود الدولة في تطوير قطاع البنية الأساسية

أولت القيادة السياسية الحالية اهتمامًا خاصًا بشأن تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة لاسيما مشروعات الخدمات والمرافق الأساسية التي تتعلق بتطوير وإحلال.

وفي سياق متصل؛ وجه الرئيس عبد الفتاح الى توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والمرافق الأساسية.



وقد أنجزت الحكومة مشروعات ضخمة في تغطية الصرف الصحى فى عدد من القرى المستهدفة والمناطق الريفية في مصر.

ـ زيادة استثمارات مشروعات الصرف الصحي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المستهدف تطوير شبكات الصرف الصحي بالقُرى، مِن خلال تنفيذ نحو 440 مَشروعًا بالقُرى، بالاضافة الى مد شبكات بنحو 1750 كم.

وعليه فقد ترتفع بذلك نسبة تغطية مشروعات الصرف الصحي إلى حوالي 68٪ على مُستوى الجمهوريّة خلال عامي 2021 - 2022.

أخذت الحكومة ممثلة في الجهات المعنية بتحسن معدل التغطية بالصرف الصحى بحوالى 64 نقطة مئوية، اذ تم والانتهاء من إنشاء 46 مشروع صرف صحى.

وعلى صعيد آخر؛ خصصت مبادرة حياة كريمة أولوية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، اذ أن أغلب المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ الفعلى تتركز بقطاعى الصرف الصحى والتعليم.

ـ مشروعات «حياة كريمة» في قطاع البنية التحتية

من بداية عام 2021 وصل إجمالي مشروعات الخدمات الاساسية إلى 656 مشروعاً جديداً يجرى تنفيذها، بالإضافة إلى استكمال 480 مشروعاً، كانت جارية بالفعل أو متعثّرة ومتوقفة على توفير الأراضى أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية، وتم تذليل المعوقات لاستكمال تنفيذها والانتهاء منها بحسب وزارة التنمية المحلية.

تستحوذ مشروعات الصرف الصحى على تنفيذ اجمالي 385 مشروعاً، منها 248 مشروعاً جديداً بدأت من عام 2021، و137 مشروعاً للاستكمال، أما مشروعات خدمات التعليم الاساسية فوصلت الى 387 مشروعاً، منها 189 مشروعاً جديداً و198 مشروعاً للاستكمال.

ووصل إجمالي مشروعات البنية الأساسية التي تتعلق بقطاع الكهرباء إلى ١٢٦ مشروعا تجري الدولة تنفيذه والانتهاء منه، خاصة في الإنارة العامة ورصف الطرق.

فيما خصصت حياة كريمة استثمارات لتطوير شبكات مياه الشرب، والتي شملت 76 مشروعاً، جميعها مشروعات جديدة لمد شبكات المياه في قرى وريف مصر، أما مشروعات قطاع الصحة الجارى تنفيذها فيشهد انتعاشة في تنفيذ المشروعات باجمالي 21 مشروعاً، منها 19 مشروعاً جديداً ومشروعان للاستكمال.