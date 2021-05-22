بعد وفاة سمير غانم.. إسعاد يونس وصفاء أبو السعود يتصدران تريند جوجل

تصدرت كل من الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والإعلامية صفاء أبو السعود تريند البحث على "جوجل"، بعد وفاة الفنان القدير سمير غانم، حيث قامت كل منهما بنعيه عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، معبرين عن حزنهما الشديد على رحيلة.

إسعاد يونس

إسعاد يونس: وداعًا يا صاحب الفضل ورفيق الرحلة

كتبت إسعاد يونس عبر صفحتها على "فيس بوك" كلمات مؤثرة تنعي فيها سمير غانم، وهي: "وداعًا يا صاحب الفضل، يا رفيق الرحلة، يا شقيق الروح، يا أطيب وأحن خلق الله، يا ضحكة مصر وطيابة قلبها، يابو نفس نقية وراضية، وداعًا يا الغالي بالقوي، السلام أمانة يا حبيبي وإلى الملتقى".

وكان الثنائي قد تعاونا في أكثر من عمل سينمائي، كما ظهر سمير مع إسعاد يونس من قبل في برنامجها "صاحبة السعادة"، ويعتبر الثنائي أبناء جيل فني واحد.

صفاء أبو السعود: فقدت أخ وصديق

فيما نعت صفاء أبو السعود، سمير غانم في تصريحات إعلامية، قائلة:" فقدت أخ وزميل وصديق وعشرة عمر طويلة، جمعتني به كثير من النجاحات في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، كان آخرها المسلسل الإذاعي حكايات الست زينات»، وكان الثنائي قد تعاونا في عدد من الأعمال السينمائية والإذاعية أيضًا.

تفاصيل وفاة سمير غانم

وتوفي أمس سمير غانم، وتم تشييع جثمانه اليوم بعد صلاة الجمعة عن عمر ناهز 84 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى من خلل في وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية في الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

واشتهر سمير غانم في بدايته بالكوميديا، خاصة مع تكونه فرقته الشهيرة ثلاثي أضواء المسرح مع الفنانين جورج سيدهم، والضيف أحمد.