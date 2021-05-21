حرب غزة 2021.. حصيلة الدمار من البشر والحجر (إنفوجراف)

بعد 11 يوما من الحرب على قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، صمتت أصوات القنابل والمدافع والصواريخ.

وتستعرض "الدستور" حصيلة الدمار من البشر والحجر والتي خلفتها الحرب في غزة.

في القدس الشرقية المحتلة، اندلعت مواجهات مجددا بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى، بعد أسبوعين على أحداث مشابهة كانت السبب في تفجّر المواجهات بين حركة حماس وإسرائيل. وتم انتشال خمس جثث وعشرة ناجين من تحت أنقاض نفق في منطقة خان يونس في غزة.

ويعمل الدفاع المدني مع وزارة الاشغال العامة والبلديات على رفع الركام ونواصل البحث عن مفقودين تحت الانقاض".

وخاض الفلسطينيون مواجهات مع الإسرائيليين في القدس الشرقية وباحات المسجد الأقصى، ما تسبّب بإصابة أكثر من 900 منهم بجروح. وجاءت تلك المواجهات على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يهود.

وقتل في القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة 243 شخصا بينهم 66 طفلا كما أصيب 1910 أشخاص بجروح، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وبين القتلى مقاتلون من حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

وتسببت الصواريخ التي أطلقتها حماس والفصائل من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية بمقتل 12 شخصاً، بينهم طفلان وجندي، فيما أصيب 355 آخرون بجروح، وفق الشرطة الإسرائيلية.

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي إنّ أكثر من 4300 صاروخ أطلقت من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية 90 في المئة منها.

يذكر أنه قد تم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه بوساطة مصرية، الساعة الثانية فجرا، وبعد دقائق من بدء سريان الهدنة، وعمّت الاحتفالات قطاع غزة وأُطلقت أعيرة نارية في الهواء ابتهاجاً، كما خرجت حشود في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة الى الشوارع لتعبر عن ابتهاجها.

