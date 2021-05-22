ثلاث أعمال سينمائية جمعت حسن يوسف وسمير غانم.. تعرف عليهم

بكلمت حزينة نعى الفنان حسن يوسف رحيل صديقه الفنان سمير غانم في أكثر من وسيلة إعلامية عبر الهاتف تعبيرًا منه عن مدى حبه وإرتباطه به، كما أن الثنائي أصدقاء منذ فترة الستينيات من القرن الماضي حيث تعاونا سويًا في ثلاث تجارب سينمائية حققت لهم نجاح وشهرة كبيرة في بداية مشوارهما الفني.

تعاون فني مثمر ومتكرر

تعاون الثنائي سمير غانم وحسن يوسف لأول مرة عام 1964 في فيلم "آخر شقاوة" وشارك مع الثنائي في البطولة كلًا من محمد عوض وأحمد رمزي وحقق الفيلم نجاح جماهيري كبير نظرًا لخفة ظل أبطاله والكيميا الذي ظهرت بينهم، وتكرر التعاون بينهم مرة أخرى عام 1967 في فيلم "شاطئ المرح" وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا أيضًا في السينما وإيردات ضخمة بجانب إعجاب الجمهور به عند عرضه في التلفزيون وشارك في بطولة الفيلم معهم كلًا من نجاة والفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي.

أخر تعاون بين سمير وحسن يوسف

عام 1968 شهدت السينما آخر تعاون بين الثنائي سمير غانم وحسن يوسف في فيلم "الزواج علي الطريقة الحديثة" وبالرغم من تحقيق الفيلم نجاح كبير وضخم إلا ان الثنائي لم يجتمعا مرة أخرى حيث سلك كل منهم بعد ذلك طريقه بمفرده وبدأت نجوميتهما وشعبيتهما تتطور كثير والفيلم شارك فيه أصدقاء سمير غنم في فرقة ثلاثي أضواء المسرح وهم: جورج سديهم والضيف أحمد بجانب الفنانة الراحلة سعاد حسني والفنان محمد رضا.

رحيل سمير غانم بسبب كورونا

ورحل سمير غانم عن عمر ناهز الـ84 عامًا بعد صراعٍ مع فيروس كورونا داخل إحدى المستشفيات الكبرى في القاهرة ونعى عدد من الفنانين رحيل الفنان بعد رحلة عطاء فنية اتسمت بالتنوع وخفة الظل، وتم تشييع جثمان الفنان سمير غانم بعد صلاة الجمعة ودفن بمقابر العائلة في الوفاء والأمل وحضر عدد كبير من النجوم وظهرت إبنتيه دنيا وإيمي سمير غانم وهما منهارتان حزنًا على فراق أبيهم.