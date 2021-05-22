«دقيقة ثقافة».. مبادرة جديدة للكاتب الصحفى أحمد الجدى

كشف الكاتب الصحفي أحمد الجدي تفاصيل مبادرته الجديدة التي أطلقها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "إنستجرام" و"فيسبوك" و"تيك توك"، والتي تعرف باسم "دقيقة ثقافة"، حيث أكد أنها تهدف لتقديم محتوى ثقافي مميز لمستخدمي هذه المواقع في أقل من دقيقة.

وأعلن الصحفي أحمد الجدي بدء المبادرة على "تيك توك"، من خلال تقديمه معلومات ثقافية وتلخيص كتب في فيديو مدته لا تتعدى الدقيقة الواحدة، وقد حققت هذه الفيديوهات نجاحا باهرا وجلبت ملايين المشاهدات والإعجابات.

وعن أهم الفيديوهات التي قدمها في هذه المبادرة، قال الصحفي أحمد الجدي إنه نشر فيديو مؤخرا حول الشيخ جراح وكشف هوية هذا الشيخ العظيم الذي سمي باسمه هذا الحي الفلسطيني العظي، موضحًا أنه كان أحد أطباء الناصر صلاح الدين الأيوبي، وقد حقق هذا الفيديو نجاحا باهرا وهو نفس النجاح الذي حققه فيديو آخر عن الصحابي الجليل عبد الله بن حرام الذي كان أول الشهداء في غزوة أحد.

وأوضح الصحفي أحمد الجدي أن "دقيقة ثقافة" لن تكون عن معلومات دينية فقط، بل معلومات في كل المجالات؛ لرفع وعي وثقافة الشباب على السوشيال ميديا، وخاصة أن وقت الفيديو قليل مما يجعل الشباب يقبلون على مشاهدته دون كلل أو ملل.

يذكر أن الكاتب الصحفي أحمد الجدي مهتم بملف الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية المسلحة في المنطقة العربية، وقد صدر له كتاب "تيك توك الوجه الآخر" عن دار الميدان للنشر والتوزيع، وكان هدفه من هذا الكتاب التأكيد على أنه ليس كل من على تيك توك سيئين ويكسرون قيم المجتمع بل هناك العديد من المواهب التي تستحق الدعم ودائما ما تقدم محتواها بكل ادب واحترام ودون المساس بالأصول والعادات والتقاليد.