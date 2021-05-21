«صناعة المعلومات» تشيد بالدور المصري في وقف إطلاق النار على غزة

أكد المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية أهمية الدور الإقليمي لمصر في المنطقة، مشيدا بما قدمته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وبدء الاتفاق على هدنة بين الجانبين، قائلا إن القيادة السياسية أعادت لمصر مكانتها الإقليمية ووضعها السياسي والاقتصادي في الدوائر الدبلوماسية الدولية.

وقال “رئيس الغرفة” إن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولي اتخذ موقفا واضحا وصريحا تجاه دعم القضية الفلسطينية وإقرار مبدأ التفاوض من أجل إنهاء النزاع القائم بين الدولتين ومنع نشوب اي صراعات او حروب جديدة بهدف حصول دولة فلسطين علي حقوقها المسلوبة ووقف بناء المستوطنات وتهويد مدينة القدس الشريفة.

وأضاف: "تابعنا بكل فخر واعتزاز دور مصر في وقف إطلاق النار وتأييد المنظمات والكيانات الدولية لها مثل مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة وبالفعل تم الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار بالإضافة إلى تبني مصر منذ البداية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق سواء من خلال مبادرة تمويل إعادة أعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار أو إرسال المساعدات الطبية والسلع الغذائية إلى قطاع غزة وأيضا فتح معبر رفح واستقبال المستشفيات المصرية للمرضي وجرحي الغارات وتقديم جميع أوجه الرعاية للاشقاء الفلسطينين.

في نفس السياق ثمن جاد دور الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة وفق المبادرة الرئاسية، مشيدا بدور مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية والمقاولين لتقديم التبرعات المالية والعينية بهدف مساعدة الشعب في قطاع غزة وتوفير جميع المستلزمات الطبية والسلع الغذائية وفق مبادرة الرئيس السيسي.

وقال رئيس الغرفة إن عملية إعادة الإعمار تتركز على عدة محاور منها إعادة هيكلة وإنشاء البنية التحتية للقطاع من طرق وكباري ومشروعات خدمية ومرافق ومحور البناء وترميم المنازل والمباني التي تأثرت بالغارات ومحور البنية التحتية الرقمية ومكينة الخدمات ومحور التدريب ونقل الخبرات المصرية للشركات بقطاع غزة.