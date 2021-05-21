جمعية رجال الأعمال تنعى الدكتور أحمد بهجت

نعى مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وجميع أعضائها والعاملين بالجهاز التنفيذي، رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت عضو الجمعية، الذي وافته المنية صباح اليوم بأحد المستشفيات الأمريكية إثر إصابته بفيروس كورونا وبعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها تلقت خبر الوفاة بمزيد من الحزن والأسى.

وتوفي الدكتور أحمد بهجت اليوم الجمعة، عن عمر يناهز سبعين عاماً، في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، قال مصدر مقرب من العائلة في تصريح لـ"الدستور "، إنه من المقرر أن يصل جثمان الفقيد منتصف الأسبوع الجاري بعد انتهاء الإجراءات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، للدفن في مصر بمقابر العائلة، مؤكدًا أن بالرغم من المرض الذي كان يعاني منه إلا أنه لم يمنعه من الاستمرار في خدمة الوطن.

وكان الدكتور أحمد بهجت نموذجا فريدا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، حيث تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1974، وتم تعيينه كمعيد في الجامعة في قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية واستطاع ان يحصل على شهادة الماجستير في عام 1977 في كلية العلوم جامعة عين شمس ثم سافر إلى الولايات المتحدة عام 1978 لاستكمال دراسته في معهد جورجيا تك إلى أن حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979 والدكتوراه في العام 1982.

واخترع بهجت بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حققت نجاحًا باهرًا هناك، وكان له أثر كبير في تطوير الصناعة المحلية، حيث أنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار في متناول الجميع.

وبعد ذلك أصبح أول مطور عقارى في مصر وإفريقيا من خلال تدشين أول تجمع سكنى هو مدينة دريم لاند في مدينة 6 أكتوبر، ثم تم إنشاء أكبر مدينة ملاهى في الشرق الأوسط هي دريم بارك، بالإضافة إلى إنشاء أول قناة فضائية خاصة في مصر.