أحمد الترك : دوري فى «لعبة نيوتن» صغير ولكنه مؤثر

أعرب الفنان أحمد التركي، عن سعادته بردود الأفعال على دوره في مسلسل " لعبة نيوتن" الذي عرض في رمضان الماضي.

وقال "التركي" في تصريحات لـ"الدستور"، إن الدور صغير نسبيا بالنسبة لمساحات الأدوار في الأعمال الدرامية، ولكن الدور في هذا المسلسل مختلف لأن كل الأدوار فيه مهمة ومحورية وكل مشهد هو ماستر سين لا تستطيع نزعه من العمل.

وأضاف التركي، أن ميزة المخرج تامر محسن أنه يتعامل مع أي دور على أنه بطولة، وكل ممثل على أنه بطل، ولديه قدرة كبيرة فى فهم التشخيص والتمثيل، بدليل أن دوري في المسلسل كان مخبرا يتجسس من الشرطة على مزارع الأفيون لمزرعة بدر الذي يقوم بدوره الفنان سيد رجب، كان ذا طلة مختلفة، مخبر شعره طويل وأنيق ويرتدي ملابس كلاسيك، فكسر صورة المخبر التقليدية، فسعدت جدا بدوري وسعدت بظهور الفنان الكبير محمد التاجي فى المسلسل فهو قيمة كبيرة.

وأردف التركي أن ذلك هو التعاون الثاني بينه وبين المخرج تامر محسن بعد مسلسل "هذا المساء" وأن حلمه أن يكون ممثلا في أعماله القادمة ولو بمشهد.

• حكاية لعبة نيوتن

وتدور قصة "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، لكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وتم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

والمسلسل بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

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