«اعتبر زواجه من دلال أجمل غلطات عمره».. أسرار من حياة الراحل سمير غانم

توفي أمس الخميس، الفنان والكوميديان سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد معاناة مع إصابته بفيروس كورونا ومضاعفاته، وسط حالة كبيرة من الحزن بين محبيه وجمهوره، فضلا عن أسرته، فيما لم تحضر حبيبة عمره وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز مراسم الدفن، وحتى لم تعلم بوفاته، وذلك بسبب مكوثها في المستشفى لإصابتها هي الأخرى بفيروس كورونا.

نرصد في السطور التالية 7 حكايات مثيرة من حياة سمير غانم:

- قام الفنان فريد شوقي بمراهنة الفنانة دلال عبد العزيز بعدم زواج سمير منها بسبب أنه غير جدير بالمسؤولية ولن يستطيع أن يتحمل أن يكون زوجا ولكن فاجأتهم دلال وكسبت الرهان.

- أطلق سمير غانم على ابنته الكبرى "دنيا" لأنها غيرت حياته وأصبحت دنيا سمير غانم الجديدة فعلا، فكان اسمها حالة رصد لما شعر به بعد الزواج لأنه فعلا تغير ولم يصبح من متعددي العلاقات النسائية كما كان قبل الزواج.

- فرق السن بين سمير غانم ودلال هو عشرون عاما، وكان يراه سمير عيبا طول الوقت ولكن مع الوقت أصبح ميزة مهمة، لأنه مع تقدم عمره أصبح يعتمد على دلال التى أصبحت المتحدث الرسمي للعائلة من أول مسؤولية تزويج دنيا وإيمي حتى حضور العزاءات لدرجة أنه أطلق عليها لقب " عزا عبد العزيز".

- فلسلفة الزواج عند سمير غانم اختصرها فى جملة عندما سألته المذيعة بكل وقار : استاذ سمير ماهو هو سر استمرار جوازك من دلال عبد العزيز لمدة ٣٧ سنة فقال " السر انى بكبر دماغي.. باخد حبوب الطناش" ، فسألته وما هو تقييمك لتجربة الزواج فقال لها " بصي هى غلطة .. بس اجمل غلطة" .

- كان ينوي الفنان سمير غانم عمل جزء ثان من مسلسله الشهير " حكاية ميزو " بعد اربعين عاما من عرض الجزء الاول، ولكن لم يمهله القدر .

- فوازير فطوطة كانت فى الاصل مسلسل يحكي رحلات الرحالة ابن بطوطة، ولكن حوله سمير غانم لشخصية فطوطة واختار للشخصية ملابس واسعة وبدلة خضراء مبهجة تجذب أعين الاطفال، وعاني جدا من التسجيل الصوتي لشخصية فطوطة لأنه كان يضغط على احباله الصوتية بشدة حتى يخرج الصوت بهذا الشكل.