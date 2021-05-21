«صحة الغربية» تكثف جهودها لمتابعة سير العمل بالمستشفيات

واصلت مديرية الصحة بالغربية تحركاتها لمواجهة فيروس كورونا، وتكثيف التحركات والجهود الكبيرة بالمرور على المستشفيات المخصصة للعزل.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة تكثيف الجهود والمتابعة الدورية علي مستشفيات العزل.

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الإدارات المعنية المختلفة من المديرية والإدارات الصحية والمستشفيات، لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة.

وطالب وكيل الوزارة بزيادة عدد الأسرّة بالمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة، تحسباً لزيادتها، مع التشديد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، وكذلك المتابعة المستمرة لموقف الأكسجين الطبي والمخزون الاستراتيجي منه بشكل يومي بكل مستشفى.

وقامت اللجنة المشكلة من الطب العلاجي والطوارئ والرقابة الداخلية بالمديرية، بتفقد المستشفيات المخصصة للعزل للوقوف على الحالة العامة للمستشفى، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، والتعامل الفوري معها، وحلها في أسرع وقت ممكن وضرورة التعامل بحزم، مع أي متقاعس ومتابعة سير العمل وتوافر الأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لحالات العزل المنزلي، وسلامة الأكسجين. جاء ذلك بعد مرور الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخلية على مستشفى قطور المركزي ومرور الدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الطوارئ والدكتور أيمن عباس علي مستشفى المنشاوي العام وتفقد الأقسام الداخلية والعناية المركزة واقسام العزل وفحص تذاكر المرضي بالقسم الداخلي، والتأكد من تطبيق البروتوكول العلاجي لحالات الكورونا والاستهلاك الرشيد الأكسجين، والتأكد من مدى توافر المستلزمات ومراجعة تواريخ الصلاحية، ورصيد الأكسجين الطبي بالمستشفيات من أسطوانات وتانك الأكسجين، ومراجعة كافه سياسات الجودة، وتم التشديد على اتباع كافه تعليمات مكافحة العدوى والتدريب الدائم عليها والاطمئنان علي سلامة وصحة المرضي.