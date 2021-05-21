«تنشيط السياحة»: مصر تعتبر مقصدًا مهمًا للسائح العربى

قال المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن عودة الطيران السعودي واستئناف الحركة الجوية مع مصر يرجع إلى الثقة في الإجراءات الاحترازية التى قامت بها الدولة لعودة واستئناف الحركة السياحية.

وأضاف يوسف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن السوق العربية هى من الأسواق السياحية التى من المتوقع عودتها قريبا، مشيرا إلى أن الإحصائيات التى قامت بها منظمة السياحة العالمية والمؤسسات المعنية بالسياحة توقعت أن الأسواق القريبة من البلدان السياحية ستكون هى أولى الأسواق التى ستقوم بالعودة ولهذا أطلقنا حملة ترويجية للأسواق العربية وخاصة الخليج.

وأوضح أن السوق العربية تعد من أهم الأسواق الـسياحية لمصر، حيث شكلت أكثر من 20% من السياحة الوافدة لمصر قبل أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن مصر تعتبر مقصدا هاما للسائح العربي لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة والثقافات والعادات المشتركة، كما أن السائح العربي يشعر في مصر وكأنه في وطنه الثاني، وهو نفس شعور المصريين تجاه أشقائهم من الدول العربية.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، قررت رفع اسم مصر من قائمة الدول المحظور الطيران المدني معها، بسبب فيروس كورونا، وتقليل القائمة من 20 إلى 13 دولة، كما أصدرت عددا من الاشتراطات قبل السماح لمواطنيها للسفر للخارج.