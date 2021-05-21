الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مقتل شاب على يد سائق توك توك وشقيقه في الحوامدية

جثة ارشيفية
جثة ارشيفية

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مقتل شاب على يد سائق "توك توك" وشقيقه بالحوامدية، بسبب خلاف على أجرة التوصيل.


وتبين من خلال التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين سائق "توك توك" وراكب كان يستقل "التوك توك" معه بسبب الخلاف على أجرة.

وتابعت التحقيقات أن سائق الـ"توك توك" وشقيقه قتلا الراكب بعد تسديد عدة طعنات له، أثناء المشاجرة، وتركوه غارقًا فى دمائه وفرّا هاربين.

وكشفت المناظرة أن المجنى عليه شاب يبلغ من العمر 23 سنة، يرتدى ملابسه كاملة ومصاب بعدة طعنات نافذة أسفرت عن وفاته، وتبين من التحقيقات أن المجنى عليه حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بقرية العزبة الشرقية فى الحوامدية.

وتمكن الرائد أحمد البدوي، معاون مباحث الحوامدية من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

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